Hebert Vargas y Jhon Álex Castaño en concierto GRATIS: programación completa

Aunque la Feria de los Flores de Medellín suele llevarse todo el protagonismo, debes saber que en el sur del Valle de Aburrá se vive una celebración igual de vibrante que no querrás dejar pasar.

Se trata de la versión número 35 de las Fiestas de la Industria, Comercio y Cultura en Itagüí, un evento que promete ponerte a gozar con una oferta variada y, lo mejor de todo, con acceso libre para muchos de sus espectáculos principales.

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Estas festividades están programadas para realizarse del 8 al 17 de agosto de 2026, lo que permite un empalme perfecto con el cierre de la Feria de las Flores.



La alcaldía municipal ha preparado una agenda robusta con alrededor de 200 eventos diseñados tanto para el público local como para los miles de turistas que visitan la Zona Metropolitana de Medellín durante esta época del año.

¿Qué artistas se presentan gratis en las Fiestas de Itagüí 2026?

Si eres amante de la música, el Estadio de Ditaires será tu lugar favorito, ya que funcionará como el escenario principal para los grandes conciertos de la programación.

La gran ventaja es que podrás asistir a estas presentaciones de manera libre y sin necesidad de boleta.

La cartelera de artistas incluye figuras de talla nacional e internacional que se presentarán durante el segundo fin de semana de agosto. Toma nota de los horarios y prepárate para cantar a todo pulmón:

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Viernes, 14 de agosto (A partir de las 4:00 p.m.): Este día estará dedicado principalmente al vallenato, la música popular y el despecho. Podrás ver en escena a:

Hebert Vargas.

Jhon Alex Castaño.

Alex Manga.

El Andariego.

Sábado, 15 de agosto (A partir de las 4:00 p.m.): La fiesta continúa con una mezcla de ritmos que van desde el merengue y la salsa hasta el género urbano. Los artistas invitados son:

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Eddy Herrera.

De la Ghetto.

Charlie Aponte.

David Zahan.

La administración municipal ha extendido una invitación abierta a todos para que se preparen y disfruten de estos grandes momentos junto a sus ídolos musicales en un ambiente de celebración segura.

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¿Cuáles son los eventos principales de las Fiestas de la Industria, Comercio y la Cultura?

Más allá de los conciertos, Itagüí ofrece una variedad de actividades que resaltan su identidad.

Uno de los eventos más esperados es el desfile de camas y comparsas, el cual se realiza tradicionalmente en el marco del Día Mundial de la Pereza, una festividad única que invita a la creatividad y al sano esparcimiento en las calles del municipio.

Además, si te gusta reír, no te puedes perder la segunda edición del Gran Festival del Humor, donde diversos comediantes se encargarán de amenizar las jornadas festivas.

Estos eventos buscan integrar a toda la familia y ofrecer alternativas culturales que van desde lo tradicional hasta lo contemporáneo.