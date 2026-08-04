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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Él es Camilo Méndez, el cantante vallenato que conquistó el corazón de Sara Uribe

Él es Camilo Méndez, el cantante vallenato que conquistó el corazón de Sara Uribe

Durante una entrevista con La Red, el cantante abrió las puertas de su vida personal y reveló detalles de la historia de amor que vive junto a Sara Uribe, además de hablar de su carrera

Camilo Méndez, novio de Sara Uribe, revelando detalles de su relación y la serenata con la que conquistó a la presentadora
En entrevista con La Red, el cantante Camilo Méndez reveló cómo enamoró a Sara Uribe con una serenata y habló sobre su carrera musical.
Foto collage realizado por La Kalle; Fotos de La Kalle e Instagram @camilomendezoficial
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 4 de ago, 2026

Camilo Méndez volvió a ocupar un lugar entre las búsquedas relacionadas con el entretenimiento después de hablar de su relación con Sara Uribe durante una entrevista concedida al programa La Red. El cantante vallenato abrió las puertas de su vida personal y recordó cómo comenzó la historia entre los dos.

El artista nació en Garzón, Huila, y antes de dedicarse por completo a la música obtuvo el título de Ingeniero Civil. Con el paso de los años decidió enfocarse en el vallenato romántico, género con el que construiyó una carrera respaldada por composiciones propias y colaboraciones reconocidas.

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Durante la conversación, Camilo explicó que la relación con Sara Uribe avanzó de forma natural y sin presiones. También habló del momento profesional que atraviesa, de los proyectos que desarrolla y de cómo el amor terminó convirtiéndose en una fuente de inspiración para sus nuevas canciones.

¿Cómo se conocieron Camilo Méndez y Sara Uribe?

El cantante contó en La Red que el primer acercamiento ocurrió gracias a las redes sociales. Ambos comenzaron a interactuar de manera constante hasta que decidieron verse personalmente durante una salida nocturna en una discoteca, donde pudieron conversar con tranquilidad.

Después de ese encuentro, Camilo invitó a Sara al cumpleaños del cantante Ciro Quiñónez en Cartagena. Ese viaje permitió que la relación creciera lejos de la atención mediática y fortaleció el vínculo entre ambos antes de hacerlo público.

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Al recordar esa etapa, el huilense reconoció que atravesaba un momento especial y confesó que "estoy enamorado. Me encanta, me gusta mucho", palabras con las que confirmó oficialmente el romance que durante varias semanas generó comentarios entre sus seguidores.

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Camilo también sorprendió a la presentadora con una canción escrita especialmente para ella. Sobre ese momento explicó que "aproveché ese momento y yo creo que ella no se lo esperaba. Se la canté y se la dediqué", un gesto que, según afirmó, nació de manera espontánea.

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¿Qué dijo Camilo Méndez sobre el hijo de Sara Uribe?

Durante la entrevista también respondió preguntas relacionadas con Jacobo, hijo de la presentadora. El cantante dejó claro que respeta cada etapa de la relación y que no pretende acelerar procesos familiares que requieren tiempo para consolidarse.

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Al hablar de ese tema manifestó que "todo en su momento. Yo soy una persona que cree en que todo tiene que fluir", dejando claro que prefiere permitir que la confianza se construya de forma gradual entre todos los integrantes de la familia.

El artista también destacó una de las cualidades que más admira de Sara Uribe. Según explicó, "ella siempre está luchando constantemente por dar lo mejor", una actitud que considera fundamental para enfrentar los retos personales y profesionales que aparecen con el paso del tiempo.

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