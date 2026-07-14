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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Sara Uribe rompe el silencio sobre los rumores de un posible romance con Camilo Méndez

Sara Uribe rompe el silencio sobre los rumores de un posible romance con Camilo Méndez

Las imágenes de ambos en Cartagena despertaron rumores de una relación. La presentadora decidió responder a las especulaciones con un mensaje que volvió a encender las redes sociales.

Sara Uribe y Camilo Méndez envueltos en rumores de relación tras su viaje a Cartagena
Las fotos de Sara Uribe y Camilo Méndez juntos desataron especulaciones que la misma presentadora se encargó de avivar con un inesperado mensaje
Foto collage realizado por La Kalle; @sara_uribe @camilomendezoficial
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 14 de jul, 2026

Sara Uribe vuelve a convertirse en tema de conversación en las redes sociales, pero esta vez por su vida sentimental. La presentadora y empresaria antioqueña fue vista compartiendo muy de cerca con el cantante vallenato Camilo Méndez durante una celebración en Cartagena.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en internet y despertaron todo tipo de especulaciones entre sus seguidores, quienes ahora se preguntan si la pareja estaría iniciando una nueva historia de amor.

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Las versiones sobre un posible romance cobraron fuerza después de que ambos asistieran al cumpleaños del cantante Ciro Quiñónez. Durante la reunión fueron captados compartiendo varios momentos juntos, con abrazos, sonrisas y una evidente cercanía que no pasó desapercibida para los invitados.

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¿Qué pasó entre Sara Uribe y Camilo Méndez?

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando Camilo Méndez le dedicó una canción a Sara Uribe frente a varios asistentes del evento. La escena quedó registrada en video y rápidamente comenzó a compartirse en redes sociales. Ese detalle fue suficiente para que los usuarios comenzaran a hablar de una posible relación sentimental entre la empresaria y el artista vallenato.

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Durante la misma celebración también salió a la luz una conversación entre ambos que alimentó aún más las especulaciones. Según se escucha en uno de los videos, el cantante le preguntó a Sara “¿Usted qué va a hacer si me rompe el corazón?” La presentadora respondió “Arreglárselo”.

Aunque las imágenes y los comentarios siguen dando de qué hablar, hasta el momento ninguno de los dos confirmó públicamente que exista un noviazgo. Pese a ello, quienes siguen a la pareja aseguran que las muestras de cariño vistas durante el encuentro y la cercanía que mantienen en redes sociales serían una señal de que entre ellos estaría naciendo algo más que una amistad.

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La respuesta de Sara Uribe que aumentó las dudas

Después del revuelo generado por las imágenes, Sara Uribe decidió responder algunas preguntas de sus seguidores a través de sus historias de Instagram. Como suele hacerlo con frecuencia, abrió una dinámica para interactuar con su comunidad y uno de los mensajes estuvo relacionado directamente con Camilo Méndez y los rumores que tomaron fuerza en los últimos días.

Un usuario le escribió de manera directa: "¿Eres novia de Camilo? Hacen bonita pareja". En lugar de confirmar o desmentir la versión, la empresaria prefirió responder con otra pregunta que dejó abierta la conversación entre sus seguidores. "Ustedes qué opinan, ¿será que hacemos bonita pareja?", contestó, una reacción que fue interpretada por muchos como una forma de mantener el misterio.

Hasta ahora no existe una confirmación oficial de que Sara Uribe y Camilo Méndez mantengan una relación sentimental. Sin embargo, las apariciones públicas, los videos compartidos durante la celebración en Cartagena y las constantes interacciones entre ambos en redes sociales mantienen vivo el interés de los seguidores.

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