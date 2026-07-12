VIDEO: Pareja que tenía encuentro íntimo en playa es interrumpida a golpes por turistas

Un video registrado en una playa, al parecer en Cartagena, se convirtió en uno de los temas más comentados de las últimas horas en redes sociales.

Las imágenes muestran una confrontación entre una pareja y tres hombres en un hecho que ha generado opiniones divididas por el comportamiento de los involucrados y la forma en que terminó la situación.

De acuerdo con las imágenes que circulan en plataformas digitales, la pareja se encontraba protagonizando un momento íntimo en una zona de playa, cerca de la orilla del mar y a la vista de otras personas.



Segundos después, un hombre se acercó hasta el lugar y comenzó una agresión física que terminó involucrando a otros dos sujetos.



Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial sobre el estado de salud de las personas involucradas ni sobre posibles actuaciones de las autoridades relacionadas con este episodio ocurrido en Cartagena.

Así ocurrió la agresión enuna playa registrada en video

El video permite observar que el hombre y la mujer permanecían junto al mar cuando, de manera repentina, un individuo se aproxima y, sin que se aprecie un diálogo previo, golpea al hombre que se encontraba acostado sobre la arena.

Posteriormente, el agresor continúa lanzando golpes y arena, mientras la pareja intenta incorporarse y acomodar su ropa.

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En ese momento aparecen otros dos hombres que también participan en la confrontación.

Las imágenes muestran que el hombre es derribado en repetidas ocasiones mientras recibe golpes y patadas. Cada vez que intenta levantarse vuelve a ser empujado hacia la arena, sin que el video permita establecer cómo terminó exactamente la situación.

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La mujer, por su parte, se observa alejándose algunos metros mientras también discute con los agresores e intenta intervenir para que cesen los golpes contra su acompañante.

El registro audiovisual finaliza sin mostrar qué ocurrió después ni si alguna autoridad llegó al lugar para controlar la situación.

Las versiones que rodean el caso en una playa

De acuerdo con las versiones que circulan junto al video, los tres hombres habrían reaccionado porque consideraban que el comportamiento de la pareja no era apropiado para un espacio público.

Sin embargo, esa información no ha sido confirmada oficialmente y hace parte de las versiones que han acompañado la difusión del material en redes sociales, además, pese a que el video se ha hecho viral, no se ha podido determinar cuando fue grabado realmente.

También ha trascendido que, presuntamente, algunos de los involucrados podrían haber estado bajo los efectos del alcohol, aunque este aspecto tampoco ha sido corroborado por las autoridades.

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Varios medios digitales afirman que esta agresión se desarrolló en una playa de Cartagena, sin embargo ni las autoridades de La Herórica, ni los involucrados, ni alguno de los espectadores han confirmado el lugar de los hechos.

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Precisamente la ausencia de información oficial ha hecho que gran parte del debate se concentre en las imágenes disponibles, sin que hasta ahora exista una explicación definitiva sobre lo ocurrido.

El video divide opiniones entre los usuarios

La grabación ha provocado miles de reacciones en plataformas digitales. Mientras algunos usuarios cuestionan que la pareja realizara un acto íntimo en una playa frecuentada por turistas y familias, otros rechazan de manera contundente la respuesta violenta de los tres hombres.

El caso ha reabierto la conversación sobre el respeto por los espacios públicos y sobre la manera adecuada de actuar cuando una persona considera que otra está incumpliendo las normas de convivencia.

Las autoridades han recordado en diferentes oportunidades que determinadas conductas en espacios públicos pueden dar lugar a medidas contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

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Sin embargo, también han insistido en que cualquier situación debe ser atendida por las autoridades competentes y no mediante agresiones físicas.