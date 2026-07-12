Madre atropelló por accidente a su hija de 3 años al dar reversa en Ibagué

Una lamentable situación enluta a una familia de Ibagué, Tolima, luego de que una niña de tan solo 3 años perdiera la vida tras un accidente registrado frente a su vivienda.

El hecho ocurrió cuando un vehículo realizaba una maniobra en reversa y, por circunstancias que son materia de investigación, la menor terminó siendo impactada.

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La emergencia generó una rápida reacción de quienes se encontraban en el lugar. La pequeña fue auxiliada y trasladada de inmediato a un centro asistencial con la esperanza de que pudiera superar las graves lesiones sufridas. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, minutos después se confirmó su fallecimiento.

El caso ha generado una profunda conmoción entre los habitantes del sector, quienes acompañan a la familia en este difícil momento mientras las autoridades recopilan información para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.

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¿Qué ocurrió con la niña de 3 años en Ibagué?

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el accidente se presentó frente a la vivienda de la familia.

Según los primeros reportes, la madre de la menor, Lizeth Yamile Prada, realizaba una maniobra en reversa con un vehículo. En ese momento, la niña salió de la casa y quedó en la trayectoria del automotor, sin que la conductora alcanzara a advertir su presencia.

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Todo ocurrió en cuestión de segundos, por lo que las personas que estaban cerca reaccionaron de inmediato para auxiliar a la pequeña.

Las circunstancias exactas continúan siendo analizadas por las autoridades competentes, que adelantan las diligencias correspondientes para esclarecer cómo se desarrolló el accidente.

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Tras el impacto, la niña fue trasladada rápidamente a la Unidad de Salud de Ibagué (USI) del Sur, donde el personal médico inició las maniobras necesarias para atender la emergencia.

Los profesionales de la salud hicieron todo lo posible por estabilizar a la menor. Sin embargo, las lesiones que presentaba eran de alta complejidad y, poco tiempo después de su ingreso, se confirmó su fallecimiento.

Autoridades investigan las circunstancias del accidente

Mientras la comunidad intenta asimilar lo sucedido, las autoridades avanzan en la recolección de información para establecer todos los detalles del caso.

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El objetivo de la investigación es reconstruir la secuencia de los hechos y determinar las condiciones en las que ocurrió el accidente frente a la vivienda de la familia.

Hasta ahora, la información conocida señala que se trató de un hecho accidental ocurrido durante una maniobra en reversa.

