El truco legal para que Nequi no dañe tu puntaje en el nuevo RUI de la Ventanilla Social

El pasado 1 de agosto de 2026 marcó un antes y un después en las ayudas del Gobierno Nacional. El tradicional Sisbén ha iniciado su fase de reemplazo definitivo.

Ahora, el sistema principal es el Registro Universal de Ingresos (RUI), administrado directamente por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Este cambio ha generado dudas masivas sobre cómo afectará a los subsidios vigentes. Aquí te explicamos cómo acceder al sistema y proteger tus beneficios.

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LINK oficial para consultar tu puntaje en el RUI con cédula

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Para verificar tu estado de forma rápida y segura, sigue estos pasos:

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Ingresa al portal oficial: Haz clic en este LINK Oficial RUI DNP Ubica la consulta RUI: En la parte superior derecha de la pantalla (COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN), busca la opción "Consulta RUI", tal como aparece en el portal, y haz clic sobre ella. Ingresa tu documento y revisa el resultado: Escribe tu número de cédula o documento de identidad, realiza la consulta y verifica el grupo al que fuiste asignado.

LINK oficial para consultar tu puntaje en el RUI con cédula

A diferencia del Sisbén IV, que dependía de la visita física de un encuestador a tu casa, el RUI funciona mediante el cruce de bases de datos en tiempo real.

El sistema analiza la información financiera reportada por la DIAN, empresas de servicios públicos, fondos de pensiones y entidades bancarias. Esto permite calcular la capacidad económica real del núcleo familiar con total precisión.

El impacto de Nequi y Daviplata en tu puntaje

Una de las mayores sorpresas para los colombianos ha sido el impacto de las billeteras digitales. Si sueles prestar tu cuenta de Nequi o Daviplata para recibir transferencias de terceros, ten cuidado.

El DNP detecta estos movimientos como ingresos propios de tu hogar. Esta situación ha provocado que muchas familias vulnerables suban de categoría injustamente, perdiendo prioridad en los programas del Estado.

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Cambios en el Sisbén: inicia transición al RUI en Colombia /Foto: Logo Sisbén /IA (Composición La Kalle)

¿Qué pasará con Renta Ciudadana y otros subsidios?

El Gobierno ha establecido un periodo de transición clave que va desde el 1 de agosto hasta el 31 de octubre de 2026.

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Durante estos meses, los beneficiarios de programas como Renta Ciudadana, Colombia Mayor y Devolución del IVA no perderán sus giros de forma inmediata. Sin embargo, es vital que uses este tiempo para consultar tu Registro Universal de Ingresos y verificar que los datos reportados coincidan con tu realidad financiera.

Si detectas un error en tu clasificación o si los ingresos registrados no corresponden a la realidad de tu hogar, debes iniciar un proceso de reclamación directamente en la plataforma antes de que finalice el periodo de transición en octubre. Mantener tu ficha actualizada en la Ventanilla Social es el único camino para asegurar la continuidad de tus incentivos económicos.

¿Está caído el portal? Solución a fallas en el link del RUI

Debido a que miles de personas ingresan al tiempo, la plataforma gubernamental presenta intermitencias.

Si la página no carga, ten paciencia. El único acceso autorizado es el enlace oficial de la Ventanilla Social: https://ventanillasocial.dnp.gov.co/.

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