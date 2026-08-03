Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
COLOMBIA MAYOR
BEBÉ MARÍA CAMILA POTOSÍ
LLUVIA DE ESTRELLAS 2026

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Cómo actualizar encuesta del Sisbén si un familiar ya no vive contigo; es obligatorio

Cómo actualizar encuesta del Sisbén si un familiar ya no vive contigo; es obligatorio

Si tu situación familiar cambió por una mudanza, fallecimiento o retiro voluntario, es fundamental que reportes la novedad ante las oficinas locales para que tu clasificación socioeconómica sea veraz.

Así puedes actualizar tu encuesta del Sisbén si un familiar ya no vive contigo.
Así puedes actualizar tu encuesta del Sisbén si un familiar ya no vive contigo.
Foto: Gemini y Sisbén
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 3 de ago, 2026

Mantener tu información al día en el Sisbén es un proceso vital si quieres que el Estado colombiano identifique correctamente el nivel de vulnerabilidad de tu hogar.

Debes recordar que el Sisbén no es un subsidio ni un servicio de salud por sí solo; es la herramienta que permite al Gobierno focalizar y priorizar la inversión social en quienes más lo necesitan.

Puedes leer: Revisa tu grupo del SISBÉN y aprende qué hacer si tu información no es correcta

Si en tu casa se ha presentado una mudanza o un cambio significativo, es indispensable que lleves a cabo una actualización. Aquí te explicamos detalladamente cómo puedes gestionar el retiro de un integrante de tu ficha técnica.

¿Cómo solicitar el retiro de un miembro del hogar en el Sisbén?

Para iniciar este trámite en 2026, lo primero que debes tener claro son las razones válidas para solicitarlo.

El sistema contempla tres causales principales para que una persona deje de formar parte de tu núcleo familiar en la base de datos: por fallecimiento, por mudanza o por retiro voluntario.

El proceso para realizar esta modificación es relativamente sencillo, pero requiere que te desplaces físicamente. Debes acudir a la oficina del Sisbén de tu municipio correspondiente.

Te puede interesar

Mujer preocupada mirando su celular junto al logo de Nequi en contexto de revisión de ingresos para el Sisbén
Economía

Nequi entra en la mira del Sisbén: revisarán ingresos para definir subsidios

Cómo funciona la transición del Sisbén al RUI en Colombia: Guía completa 2026
Economía

¿En cuál quedas? Los 4 grupos beneficiarios del nuevo RUI que sustituye al Sisbén

No es un trámite que se complete totalmente a ciegas, pues allí te pedirán los documentos de identidad originales junto con una copia legible, tanto de la persona que realiza la solicitud (quien debe ser mayor de edad) como de la persona que se va a retirar del sistema.

Publicidad

Es importante que sepas que, si el retiro se debe a que una persona simplemente se mudó de casa pero el resto del grupo familiar permanece en la misma vivienda, el jefe del hogar es quien debe presentarse en la oficina para firmar la solicitud de retiro.

Por otro lado, la persona que se marchó y fue retirada deberá, de forma independiente, solicitar una nueva encuesta para quedar clasificada nuevamente en su nuevo lugar de residencia.

Publicidad

Puedes leer: El Sisbén se actualizó: Link para consultar a qué grupo del Sisbén perteneces ahora

¿Qué documentos necesito para modificar mi núcleo familiar del Sisbén en 2026?

Dependiendo de la razón del retiro, los requisitos pueden variar ligeramente.

Si el trámite se realiza por fallecimiento, el solicitante (que debe ser un adulto miembro del hogar) tiene que presentar obligatoriamente el registro o acta de defunción de la persona que falleció, además del documento de identidad que esta tenía en vida.

Para los casos generales de mudanza o retiro voluntario, la documentación base siempre será:

  • Documentos de identidad originales del solicitante y del retirado.
  • Fotocopias de dichos documentos.
  • Firma del jefe del hogar en el formulario de novedad.

Te puede interesar

Subsidio de vivienda estos grupos del Sisbén pueden pedir hasta $52 millones.jpg
Información de servicio

Grupos del Sisbén que pueden acceder al Subsidio de vivienda hasta por $52 millones

Subsidio para el grupo A del Sisbén.jpg
Información de servicio

Subsidio para el grupo A del Sisbén: ayudas clave y requisitos

Una vez que realices estos cambios, es posible que tu clasificación se vea afectada, ya que el sistema recalcula los datos socioeconómicos de los miembros que permanecen.

Publicidad

Actualmente, bajo la versión IV del Sisbén, los hogares se dividen en cuatro grandes grupos:

  • Grupo A (A1 a A5): Hogares en condición de pobreza extrema.
  • Grupo B (B1 a B7): Hogares en condición de pobreza moderada.
  • Grupo C (C1 a C18): Hogares en condición de vulnerabilidad.
  • Grupo D (D1 a D21): Hogares que no se consideran ni pobres ni vulnerables.

Si quieres verificar cómo quedó tu núcleo tras el retiro de un integrante, puedes ingresar a la página oficial de la entidad y consultar en el portal ciudadano utilizando tu tipo y número de documento.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Sisbén

Servicio

Subsidios del Gobierno