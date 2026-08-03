Cómo actualizar encuesta del Sisbén si un familiar ya no vive contigo; es obligatorio

Mantener tu información al día en el Sisbén es un proceso vital si quieres que el Estado colombiano identifique correctamente el nivel de vulnerabilidad de tu hogar.

Debes recordar que el Sisbén no es un subsidio ni un servicio de salud por sí solo; es la herramienta que permite al Gobierno focalizar y priorizar la inversión social en quienes más lo necesitan.

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Si en tu casa se ha presentado una mudanza o un cambio significativo, es indispensable que lleves a cabo una actualización. Aquí te explicamos detalladamente cómo puedes gestionar el retiro de un integrante de tu ficha técnica.



¿Cómo solicitar el retiro de un miembro del hogar en el Sisbén?

Para iniciar este trámite en 2026, lo primero que debes tener claro son las razones válidas para solicitarlo.

El sistema contempla tres causales principales para que una persona deje de formar parte de tu núcleo familiar en la base de datos: por fallecimiento, por mudanza o por retiro voluntario.

El proceso para realizar esta modificación es relativamente sencillo, pero requiere que te desplaces físicamente. Debes acudir a la oficina del Sisbén de tu municipio correspondiente.

No es un trámite que se complete totalmente a ciegas, pues allí te pedirán los documentos de identidad originales junto con una copia legible, tanto de la persona que realiza la solicitud (quien debe ser mayor de edad) como de la persona que se va a retirar del sistema.

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Es importante que sepas que, si el retiro se debe a que una persona simplemente se mudó de casa pero el resto del grupo familiar permanece en la misma vivienda, el jefe del hogar es quien debe presentarse en la oficina para firmar la solicitud de retiro.

Por otro lado, la persona que se marchó y fue retirada deberá, de forma independiente, solicitar una nueva encuesta para quedar clasificada nuevamente en su nuevo lugar de residencia.

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¿Qué documentos necesito para modificar mi núcleo familiar del Sisbén en 2026?

Dependiendo de la razón del retiro, los requisitos pueden variar ligeramente.

Si el trámite se realiza por fallecimiento, el solicitante (que debe ser un adulto miembro del hogar) tiene que presentar obligatoriamente el registro o acta de defunción de la persona que falleció, además del documento de identidad que esta tenía en vida.

Para los casos generales de mudanza o retiro voluntario, la documentación base siempre será:

Documentos de identidad originales del solicitante y del retirado.

Fotocopias de dichos documentos.

Firma del jefe del hogar en el formulario de novedad.

Una vez que realices estos cambios, es posible que tu clasificación se vea afectada, ya que el sistema recalcula los datos socioeconómicos de los miembros que permanecen.

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Actualmente, bajo la versión IV del Sisbén, los hogares se dividen en cuatro grandes grupos:

Grupo A (A1 a A5): Hogares en condición de pobreza extrema.

Hogares en condición de pobreza extrema. Grupo B (B1 a B7): Hogares en condición de pobreza moderada.

Hogares en condición de pobreza moderada. Grupo C (C1 a C18): Hogares en condición de vulnerabilidad.

Hogares en condición de vulnerabilidad. Grupo D (D1 a D21): Hogares que no se consideran ni pobres ni vulnerables.

Si quieres verificar cómo quedó tu núcleo tras el retiro de un integrante, puedes ingresar a la página oficial de la entidad y consultar en el portal ciudadano utilizando tu tipo y número de documento.