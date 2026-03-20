Revisa tu grupo del SISBÉN y aprende qué hacer si tu información no es correcta

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBÉN) es la herramienta que utiliza el Gobierno de Colombia para clasificar a las personas y hogares según su situación socioeconómica, con el fin de focalizar subsidios y programas sociales. Recientemente se implementó una actualización nacional que resultó en modificaciones para un porcentaje considerable de hogares en ciudades de todo el país.

La actualización estuvo liderada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y se realizó conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del Plan Nacional de Desarrollo colombiano. Durante este proceso se integraron datos de registros oficiales, como el sistema educativo, registros civiles y bases administrativas de diferentes entidades, con el objetivo de mejorar la precisión del sistema.

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Como resultado de esa actualización, casi 30% de los hogares presentaron cambios en su clasificación en el SISBÉN, lo que significa que familias y personas pueden estar en un grupo diferente al que tenían antes.



¿Qué significa tu grupo de clasificación según el SISBÉN?

El SISBÉN organiza a la población en distintos grupos según su capacidad para generar ingresos y sus condiciones de vida. Estos grupos permiten priorizar quién accede a subsidios y programas sociales ofrecidos por el Estado colombiano:



Grupo A: hogares en condición de pobreza extrema.

hogares en condición de pobreza extrema. Grupo B: hogares en pobreza moderada.

hogares en pobreza moderada. Grupo C: población vulnerable.

población vulnerable. Grupo D: población no pobre ni vulnerable.

Una modificación en tu grupo puede cambiar el tipo de programas o subsidios a los que puedes acceder, o el nivel de prioridad con que se asignan.

¿Cómo verificar si tu clasificación cambió?

Para consultar si tu grupo del SISBÉN fue modificado tras la actualización, según la base de datos del Departamento Nacional de Planeación, estos son los pasos oficiales:



Entra al sitio oficial del SISBÉN: accede al portal oficial de consulta Selecciona el tipo de documento: elige el tipo de identificación que usas (cédula, tarjeta de identidad, etc.). Digita tu número de identificación: ingresa tu número sin puntos ni espacios. Consulta tu grupo: haz clic en “Consultar” para ver tu grupo actual asignado por el SISBÉN.

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¿Qué hacer si no estás de acuerdo con la clasificación del SISBÉN?

Si al consultar tu grupo notas que la información no refleja tu situación real, sigue estos pasos:



Solicita revisión de tu ficha: acude a una oficina local del SISBÉN en tu municipio o ciudad. Lleva tu documento de identidad y algún soporte que respalde tu caso, como recibos de servicios públicos, certificados de ingresos o constancias oficiales. Revisión oficial: la oficina del SISBÉN evaluará tus documentos y podrá ajustar tu información. Ten presente que la revisión no garantiza que tu clasificación anterior se restablezca, sino que reflejará tu situación socioeconómica actual. Actualiza tus datos regularmente: cambios de domicilio, ingresos, composición familiar u otras circunstancias pueden afectar tu clasificación futura y tu acceso a subsidios y programas sociales. Mantener tus datos actualizados asegura que el sistema refleje tu realidad. Consulta la página oficial del SISBÉN: utiliza siempre el portal oficial para verificar tu grupo y consultar información confiable. Esto evita errores o información no verificada que circula en redes o medios. Revisión presencial si es necesario: si consideras que tu situación requiere evaluación directa, acude a los puntos de atención del SISBÉN para presentar tus documentos y solicitar actualización o corrección de tu ficha.

Además de esto, es recomendable revisar tu clasificación con frecuencia, mantener actualizada tu información y conservar copias de todos los documentos que respalden tu situación. Esto asegura que tu acceso a programas sociales y subsidios sea justo y acorde a tu realidad socioeconómica.