Recibo de luz llagará más caro en marzo por este cobro extra; será solo en Bogotá

Desde marzo de 2026, los hogares de una gran parte de Bogotá notarán una transformación total al momento de revisar su correspondencia.

Si abres el sobre de tu recibo de Enel y notas algo diferente, no te preocupes, no es un error de impresión; se trata de una unificación de servicios que busca simplificar tus trámites mensuales.

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El cambio principal es que el cobro por la recolección de basura, que históricamente aparecía en la factura del agua, ahora ha migrado oficialmente al recibo de energía eléctrica.



Esta transición no significa que te estén cobrando más por la luz, sino que la empresa Enel ahora funciona como el canal de recaudo para los operadores de aseo Limpieza Metropolitana (LIME) y Bogotá Limpia.

El objetivo es que los bogotanos tengan un mejor control de sus pagos al encontrar dos servicios esenciales en un solo documento.

¿Quiénes verán cambio en su factura de Enel?

No todos los barrios de la capital entrarán en este nuevo esquema de inmediato, pero sí una lista importante de sectores. Según la información oficial, los habitantes de diez localidades específicas deben estar muy atentos a sus nuevos recibos.

Si resides en Engativá, Barrios Unidos, Rafael Uribe, Los Mártires, Bosa, Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Teusaquillo, Tunjuelito o Puente Aranda, tu próxima factura de Enel traerá integrado el valor del aseo.

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Este ajuste es progresivo y marca el fin del recaudo a través de la factura del Acueducto para estos sectores específicos.

Además, la periodicidad del cobro también se ajusta: lo que antes pagabas cada dos meses, ahora llegará de forma mensual, permitiendo una organización financiera más constante en el hogar.

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¿Por qué el recibo de la luz tiene colores diferentes?

Para que no te lleves sorpresas ni confusiones, Enel ha rediseñado visualmente su factura utilizando un sistema de colores muy intuitivo. Ahora, cada vez que revises el papel o el PDF en tu correo, podrás identificar rápidamente qué estás pagando según el tono de la sección:

Verde: Aquí encontrarás todo lo relacionado con tu consumo de energía eléctrica y cargos propios del servicio de luz.

Aquí encontrarás todo lo relacionado con tu consumo de energía eléctrica y cargos propios del servicio de luz. Azul: Esta es la sección estrella del cambio, pues aquí aparecerá el valor exacto del servicio de aseo (barrido, limpieza y poda).

Esta es la sección estrella del cambio, pues aquí aparecerá el valor exacto del servicio de aseo (barrido, limpieza y poda). Rosado: Se reserva para otros servicios o productos adicionales que tengas vinculados con la compañía.

Este "arcoíris" informativo está diseñado para mejorar la experiencia del usuario y evitar que los cargos se mezclen entre sí.

Los datos clave, como el número de cuenta, la fecha de vencimiento y el día de la próxima lectura, seguirán estando en la parte frontal para un acceso rápido.

Es natural que durante los primeros meses notes ligeras variaciones en los montos totales. Esto se debe a que el sistema se está adaptando al nuevo ciclo de facturación mensual.

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Las autoridades sugieren revisar con lupa el número de días facturados en este periodo inicial para entender cualquier cambio en el valor final a pagar.

Un punto fundamental es que, aunque el cobro llegue en el recibo de Enel, la responsabilidad del servicio de limpieza sigue siendo de los operadores de zona.