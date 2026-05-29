“Me dolió lo de la Cabal y Paola Holguín, creí que contaría con ellas”: Paloma Valencia

En una reciente entrevista concedida a El Klub de La Kalle, Paloma Valencia abrió su corazón sobre lo que ha sido enfrentar una campaña "muy sucia" y "untada" de ataques personales.

Lo que más sorprendió a los oyentes fue su franqueza al hablar de sus compañeras de bancada en el Centro Democrático.

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Paloma fue clara al expresar que el fuego amigo ha sido uno de los golpes más difíciles de procesar.



Al ser consultada sobre qué le ha dolido en este proceso, no dudó en mencionar nombres propios que han sido fundamentales en su colectividad:

"Me ha dolido mucho digamos lo de la Cabal y Paola Holguín. Me dolió. Yo creí que yo iba a contar con ellas y eso me dolió".

Según explicó, ella esperaba que los ataques vinieran de la izquierda o del gobierno, pero no de su propio entorno:

"Yo me imaginaba que eso iba a venir mucho más del gobierno y de Cepeda, de la izquierda del país. Cuando uno se la encuentra es en la campaña... esos ataques, la manera como se refieren a uno, los insultos".

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¿Qué le dolió a Paloma Valencia de la campaña presidencial?

Más allá de la competencia natural por los votos, Paloma enfatizó que lo que realmente le genera nostalgia y dolor es la falta de unidad en sectores que comparten principios.

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Relató que durante años ha construido el partido con esfuerzos constantes, siendo coautora de reformas clave como el fuero penal militar.

Por ello, ver que en el momento definitivo no cuenta con el respaldo de figuras como María Fernanda Cabal o Paola Holguín representa una ruptura emocional significativa en su trayectoria política.

Ella misma admite que "no lo vio venir" y que la crudeza de los videos y ataques ha sido, en sus palabras, "asquerosa".

¿Por qué le duelen a Paloma Valencia los ataques de De La Espriella?

Otro de los puntos álgidos de la entrevista fue la mención al abogado Abelardo De La Espriella. Paloma calificó sus arremetidas como "infames".

La senadora explicó que decidió romper su silencio tras un mes de ataques porque notó que el discurso de De La Espriella estaba calando en la opinión pública.

"Los ataques de De La Espriella... tan infames... convertirme a mí como en la corrupta, la oscura", señaló con indignación.

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Para ella, estos ataques no solo buscan desprestigiarla a ella, sino que afectan directamente al presidente Uribe y a su familia, algo que considera inaceptable viniendo de alguien que ahora pretende adjudicarse banderas que ella ha defendido en el Congreso mientras otros estaban fuera del país.

Mira la entrevista completa aquí: