"De La Espriella estaba en Italia tomando, mientras yo enfrentaba a Petro": Paloma Valencia

La tensión política alcanzó un nuevo nivel tras las declaraciones de Paloma Valencia en El Klub de La Kalle.

La senadora, conocida por su temperamento inquebrantable, decidió ponerle punto final a los rumores y ataques que han circulado en redes sociales, especialmente aquellos provenientes del abogado Abelardo De La Espriella.

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Con un lenguaje directo, Valencia marcó la diferencia entre lo que ella considera una "vida de trabajo" y lo que califica como la "política del show".

Valencia fue enfática al recordar dónde estaba cada quien durante los momentos más críticos para el país tras la llegada de Gustavo Petro al poder.

"La verdad es que De La Espriella viene a cobrar méritos por un trabajo que no ha hecho. Él no ha vivido en Colombia mientras yo he estado aquí los 4 años enfrentando a Petro", sentenció la candidata.

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Para Paloma, el compromiso político se demuestra con presencia y resultados, no con videos desde el extranjero.

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¿Cómo fue el enfrentamiento entre Paloma Valencia y De La Espriella?

El punto de mayor fricción radica en la labor legislativa y judicial que ha liderado Valencia. Ella se autodefine como la líder más importante de la oposición, destacando que le ha "tumbado" proyectos al Gobierno tanto en el Congreso como en la justicia.

En contraste, describió la situación de su detractor con ironía: "Él estaba en Florencia, Italia... cazando setas y tomando ron".

Paloma también cuestionó el pasado ideológico de De La Espriella, mencionando que mientras ella "frenteaba" el acuerdo de La Habana y defendía a la fuerza pública, él escribía libros sobre cómo dar impunidad a las FARC.

Según Valencia, este tipo de cambios abruptos de opinión hacen que sea difícil saber a cuál versión de De La Espriella creerle: si al que defendía el acuerdo o al que ahora dice odiar a Petro.

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¿Por qué dice Paloma que De La Espriella viene a cobrar méritos de un trabajo que no ha hecho?

La senadora argumenta que ser presidente requiere un "cómo" que solo se adquiere con la experiencia y el conocimiento profundo de las instituciones, algo que ella ha cultivado en 12 años de Congreso.

En El Klub de La Kalle, afirmó que De La Espriella carece de esa trayectoria: "Alguien que nunca ha estado, que no sabe ni cómo funciona ni qué hay, pues termina siendo un presidente muy poco útil porque le toca depender de asesores".

Valencia concluyó que el país no puede dejarse seducir por el populismo de "espectáculo" que, a su juicio, es igual de peligroso que el de figuras como Iván Cepeda o el propio Petro.

Para ella, la diferencia es clara: "Yo tengo una vida de trabajo y él tiene una vida de enriquecimiento que está bien... pero cuando tu plata viene mucha de quienes han manchado con sangre inocente sus manos, yo sí creo que hay una pregunta".

Mira la entrevista completa aquí: