"Contaminación energética": Destapan riesgo oculto detrás de haber tenido muchas parejas

¿Alguna vez has sentido que, por más que te esfuerzas, las cosas simplemente no fluyen en tu vida? Pues resulta que el problema podría no ser tu falta de talento o de ganas, sino algo mucho más sutil y difícil de ver: tu energía.

En una reveladora entrevista en El Klub de La Kalle, la angeóloga Karen Caro Astral tocó un tema que puso a sudar a más de uno en la mesa de trabajo: la "contaminación energética" producto de las múltiples parejas.

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La experta explicó que cada vez que tienes una conexión íntima con alguien, no solo hay un intercambio físico, sino también un flujo de energías que se quedan contigo.

Si esa persona trae cargas pesadas, problemas o "demonios" personales, tú terminas absorbiendo parte de eso.

"Cuando nosotros tenemos muchas parejas íntimas nos vamos contaminando, contaminando, contaminando", advirtió Karen de forma contundente.

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¿Qué es la contaminación energética por parejas y cómo te afecta?

Según lo explicado en el programa, esta contaminación no es una maldición ni brujería externa, sino una acumulación de energías ajenas que terminan creando bloqueos.

Karen señaló que esto se manifiesta especialmente en el área del amor y el trabajo. Durante una lectura a uno de los presentadores, le dijo textualmente:

"Hay karmas pesados que tú tienes que cargar por eso... en el amor es como si tuvieras un karma que te has cargado muy fuerte".

Esta carga energética puede hacer que atraigas a las personas equivocadas o que tus proyectos no prosperen. No es que el destino quiera verte mal, es que estás "sucio" energéticamente.

En la entrevista, se mencionó que incluso las infidelidades dejan una marca muy profunda que Karen puede ver en el tarot: "se ve muy marcado... hay karmas pesados que tú tienes que cargar por eso".

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¿Cómo puedes limpiar la energía negativa y recuperar tu brillo?

Si ya te asustaste pensando en tu pasado, no te preocupes, porque en El Klub de La Kalle también se habló de soluciones.

Karen aclaró que, aunque las predicciones y las energías marcan una tendencia, tú tienes el poder de cambiar tu realidad. Para limpiar esta contaminación, ella recomienda métodos sencillos pero cargados de intención.

"Báñese con sal marina, vaya y hágalo bien, hágalo intencionado bonito", sugirió la angeóloga como un primer paso para descargarse de esas vibraciones pesadas.

Además de la sal, mencionó que el uso de inciensos y la armonización de chakras son herramientas vitales para recuperar el equilibrio.

"Estos temas de contaminación y demás, bañitos, inciensos, de pronto una armonización de chakras también sirve muchísimo", explicó Karen para aquellos que sienten que su luz se ha apagado por culpa de relaciones anteriores.

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Es importante recordar que estas recomendaciones y diagnósticos energéticos son parte de la visión espiritual de Karen Caro Astral y no tienen un sustento científico.

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Son consejos basados en su sabiduría ancestral como "bruja" (entendida como mujer de conocimiento) y angeóloga, tal como ella misma se definió en la entrevista.

Mira la entrevista completa aquí: