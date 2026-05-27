En una charla para El Klub de La Kalle, la reconocida actriz y empresaria Esperanza Gómez abrió su corazón y habló de diferentes aspectos de su vida, más allá de su faceta en la industria del cine para adultos, decidió hablar sobre la pérdida de su esposo y cómo está la marco.

Durante la charla con la mesa de trabajo, Esperanza decidió compartir una imagen de su pareja, a quien describió con inmenso amor y respeto, en especial porque no habían muchas imágenes de este. Contrario a lo que muchos podrían imaginar, no se trataba de un actor de la industria, sino de un hombre que le brindó la seguridad que ella siempre buscó.

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“Era un hombre normal... un cucho elegante, posudo y seguro”, relató la actriz mientras mostraba la foto en la cabina, así mismo, explicó que ambos se conocieron por medio de una expareja de la modelo, pero que tuvo que ser ella la que tuviera la iniciativa para hablar con él.



Para Esperanza Gómez, explicó que pese a que su esposo no tenía el mejor físico, tenía mucha confianza en lo que él proyectaba. “Él se sentía King Kong al lado de él... qué increíble cómo eso afecta mucho, uno estar con un hombre seguro ya no necesita nada más”, afirmó con nostalgia.

Además, destacó que él no solo la cuidaba a ella, sino que asumió la responsabilidad económica de su familia, incluyendo a su sobrina-hija Valentina y a su hermana. Y admitió que con él es el único que sintió amor verdadero, dado que este la admiraba y le encantaba pasar tiempo con ella.

Esperanza Gómez revela en El Klub la foto de su esposo fallecido: “Lo llevo conmigo” Foto: imagen de El Klub de La Kalle

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La partida de su esposo fue tan dura que la llevó a tener “pensamientos oscuros”, pese a esto, comentó que ella siempre lo va a recordar y por eso siempre lleva una foto de él en su celular, en manera de homenajearlo por los momentos que compartieron.

¿Qué más comentó Esperanza Gomez sobre su esposo?

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Por otro lado, Esperanza Gómez comentó que su esposo era un fiel admirador de ella en su trabajo, situación que contrario a la actriz, debido a que comentó que este en ocasiones prefería ver los videos que esta realizaba y tener un momento de intimidad con estos. De igual forma, comentó que este también le mostró varias piezas audiovisuales.

De igual forma, comentó que por el gusto que le tenía su marido a estos videos todavía no se retira, pese a eso, explicó que padece de graves problemas en su columna vertebral que le causan dolores crónicos, al punto de haber quedado paralizada en ocasiones.

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Aunque los médicos sugieren cirugía, ella ha optado por terapias alternativas con células madre para evitar el quirófano. “He pensado retirarme... mi cuerpo, el dolor de la columna, no me lo permite porque me cuesta levantarme a caminar sola”, admitió, señalando que las escenas de acción en su trabajo ahora le pasan una factura física muy alta.

Recordando que hubo una ocasión que viajó a Italia, pero el dolor que tuvo la hizo caminar como una abuela de 80 años, según sus palabras. Y al momento de ir a urgencias, el médico le ayudó a recuperar la movilidad, pero le dijo que lo mejor era regresará a Colombia debido a que los medicamentos que consumía no se conseguían en este país.

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Pese a esto, afirmó que se encuentra enfocada en todo sus empresas y le agradeció a Dios por sus esposo, dado que “fue el regalo que le pedí” y no negó la oportunidad de encontrar el amor con alguien más, pero se encuentra disfrutando la soltería.