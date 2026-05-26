Fuerte molestia de hinchas de Millonarios tras eliminación en El Campín: "Salgan hij..."

La noche en Bogotá terminó caliente para Millonarios FC luego de perder 1-2 frente a O'Higgins FC en el estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín y quedar eliminado de la Copa Sudamericana 2026.

Pero más allá del resultado deportivo, lo que terminó llamando la atención fue la fuerte reacción de varios aficionados azules afuera del estadio, donde se vivieron momentos de tensión y mucha molestia tras el nuevo golpe internacional del equipo capitalino.

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Apenas el árbitro pitó el final del compromiso, decenas de hinchas comenzaron a reunirse sobre la carrera 30 para expresar su inconformidad con el rendimiento del plantel.

En videos que rápidamente empezaron a moverse en redes sociales se escucha a varios aficionados gritando con fuerza: “¡Salgan hijue***!”, mientras esperaban la salida de los jugadores y del cuerpo técnico.

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Las imágenes dejaron ver un ambiente pesado entre la hinchada, especialmente porque Millonarios dependía de sí mismo para seguir con vida en el torneo continental y terminó cediendo puntos en Bogotá ante el conjunto chileno.

O’Higgins sorprendió en Bogotá

Dentro de la cancha, el equipo visitante golpeó desde muy temprano. El club chileno abrió el marcador al minuto 7 gracias a una jugada que terminó definiendo el atacante Bastián Yáñez tras anticiparse a la defensa azul.

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El gol silenció por momentos a los miles de hinchas que llegaron a El Campín esperando una noche de clasificación. Millonarios intentó reaccionar rápidamente y manejó gran parte de la posesión del balón, aunque le costó muchísimo encontrar espacios frente a una defensa ordenada.

El cuadro bogotano tuvo algunas aproximaciones importantes, incluso con remates de media distancia y opciones aéreas, pero no logró concretar. Luego, cuando parecía que el local empezaba a crecer en el partido, llegó otro golpe.

Tras un tiro de esquina, el defensor argentino Alan Robledo apareció dentro del área y amplió la ventaja para O’Higgins, generando sorpresa total entre los aficionados presentes en el estadio.

Para la segunda mitad, Millonarios salió decidido a descontar y consiguió acercarse en el marcador gracias a Rodrigo Contreras, quien aprovechó un centro rastrero enviado desde el costado derecho para poner el 1-2.

Con el impulso de su gente, el equipo azul intentó buscar el empate de todas las maneras posibles. Uno de los momentos más comentados de la noche fue el ingreso de Radamel Falcao García, quien disputó lo que sería su último partido con la camiseta azul mientras todavía no define su futuro profesional.

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Afuera del estadio explotó la frustración

Pese a los intentos ofensivos y a un remate que terminó estrellándose en el palo, Millonarios no logró igualar el marcador y terminó despidiéndose del torneo continental.

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Eso hizo que la frustración se trasladara inmediatamente a las afueras de El Campín. En varios videos compartidos en redes sociales se observa cómo numerosos aficionados reclamaban por lo que consideran otro fracaso internacional del equipo.

Muchos hinchas cuestionaron el rendimiento del plantel en partidos clave y lamentaron que nuevamente el club no pudiera responder en un torneo fuera de Colombia. Otros apuntaron directamente contra decisiones tácticas y el funcionamiento colectivo durante la fase de grupos.