Minnesota se despide de James Rodríguez; filtran la millonada que ganaba el colombiano

James Rodríguez ya vive sus últimas horas como jugador de Minnesota United. El volante colombiano dejará el club estadounidense antes de tiempo para sumarse a la concentración de la Selección Colombia y preparar los próximos compromisos rumbo al Mundial de 2026.

Pero mientras se confirma su salida, otro detalle terminó robándose la atención en redes sociales: la millonaria cifra que ganaba el ‘10’ en la MLS.

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La información comenzó a circular luego de conocerse un reporte de la Asociación de Jugadores de la MLS, donde se reveló cuánto recibía James durante su corto paso por el fútbol estadounidense.

Según el informe, el cucuteño tenía un salario de 684 mil dólares, cifra que en pesos colombianos ronda los 2.500 millones.

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Aunque el número parece enorme para muchos aficionados, dentro de la liga norteamericana el ingreso del colombiano estaba lejos de los contratos más altos.

Aun así, el tema generó conversación entre seguidores y analistas deportivos, especialmente por el poco tiempo que el volante permaneció en Minnesota United.

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Revelan cuánto costó cada partido de James en Minnesota

El balance deportivo dejó números bastante cortos para un jugador del prestigio de James Rodríguez. El colombiano apenas disputó 130 minutos repartidos en cinco partidos, cuatro de ellos entrando desde el banco de suplentes.

Su mejor presentación llegó en el empate frente a Austin FC, encuentro en el que logró aportar dos asistencias y dejó algunas jugadas que ilusionaron a los aficionados. Sin embargo, el rendimiento general quedó lejos de lo que muchos esperaban cuando se confirmó su fichaje.

Con las cifras sobre la mesa, varios medios estadounidenses comenzaron a hacer cálculos sobre el costo que tuvo cada aparición del colombiano con la camiseta de Minnesota United.

Según las cuentas que circularon, cada partido disputado por James habría representado cerca de 136 mil dólares para el club.

A pesar de eso, algunos sectores de la prensa en Estados Unidos consideran que la llegada del colombiano sí generó beneficios importantes fuera de la cancha. Durante las semanas en las que estuvo vinculado al equipo, aumentó el movimiento alrededor de la venta de camisetas y entradas, además del interés internacional sobre Minnesota United.

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Minnesota confirmó la salida de James Rodríguez

La salida del colombiano ya fue confirmada por Minnesota United mediante un comunicado oficial. El club anunció que liberará a James Rodríguez después del partido frente a Colorado Rapids para que pueda integrarse a la concentración de la Selección Colombia.

En el mensaje, el equipo estadounidense aseguró sentirse orgulloso de contar con jugadores convocados por sus selecciones nacionales y le deseó éxito al colombiano en esta nueva etapa con la ‘Tricolor’.

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“Minnesota United anunció hoy que el club liberará al mediocampista James Rodríguez después del partido de esta noche contra Colorado Rapids para que se una al campamento de la Selección Nacional de Colombia en preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026”, indicó el comunicado.