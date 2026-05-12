Filtran la que sería la prelista de la Selección Colombia para el Mundial de 2026

La Selección Colombia volvió a tomarse las redes sociales luego de que se filtrara la que sería la prelista de 55 jugadores que Néstor Lorenzo habría entregado para el Mundial de 2026.

Aunque la Federación Colombiana de Fútbol todavía no confirma oficialmente los nombres, la revelación generó un verdadero revolcón entre hinchas, periodistas y analistas deportivos.

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La información fue entregada por el periodista Jorge Bermúdez durante el programa El parche del fútbol, donde aseguró que estos serían los futbolistas que hacen parte del primer filtro rumbo a la cita orbital.



Como suele pasar en este tipo de convocatorias preliminares, la idea del cuerpo técnico es trabajar con discreción antes de anunciar el grupo definitivo de 26 jugadores que representará al país en la Copa del Mundo.

Sin embargo, la filtración encendió el debate futbolero, especialmente por algunos nombres que aparecieron en el listado y otros que todavía siguen generando dudas entre los aficionados.

Uno de los casos que más llamó la atención fue el regreso de Juan Guillermo Cuadrado. El experimentado jugador aparece dentro de la prelista pese a las dudas físicas que ha tenido en los últimos meses en Europa. Aun así, Lorenzo seguiría apostándole a su liderazgo y experiencia dentro del camerino.

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Para muchos, Cuadrado representa el último gran vínculo entre la generación que brilló en Brasil 2014 y los nuevos talentos que hoy cargan el peso de la Selección Colombia.

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Jhon Jáder Durán y Sebastián Villa, los nombres que más generan debate

Otro jugador que desató opiniones divididas fue Jhon Jáder Durán. Aunque nadie duda de su talento y capacidad ofensiva, algunos sectores del periodismo deportivo cuestionan su presencia debido a temas relacionados con convivencia y adaptación dentro del grupo.

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Mientras tanto, Sebastián Villa también aparece dentro de la supuesta lista preliminar, algo que provocó una fuerte conversación en redes sociales por su historial fuera de las canchas y por el tiempo que llevaba alejado del entorno de la Selección.

Más allá de las polémicas, la base principal del equipo mantiene nombres que ya son habituales en el proceso de Lorenzo. Jugadores como Luis Díaz, James Rodríguez, Richard Ríos, Jefferson Lerma y Dávinson Sánchez siguen siendo considerados piezas fundamentales para el esquema tricolor.

En la portería, la pelea promete estar bastante cerrada. Camilo Vargas continúa siendo uno de los hombres de confianza, pero Kevin Mier viene empujando fuerte gracias a su gran presente futbolístico. A eso se suma la experiencia de David Ospina, quien sigue siendo referente dentro del grupo.

En defensa, Daniel Muñoz y Johan Mojica aparecen como jugadores prácticamente fijos por el nivel que han mostrado en eliminatorias y competencias internacionales.

La mitad de la cancha mezcla experiencia y juventud. James Rodríguez y Juan Fernando Quintero continúan aportando talento y manejo de balón, mientras Richard Ríos, Kevin Castaño y Gustavo Puerta representan el recambio que quiere consolidar Lorenzo.

Arriba, Luis Díaz sigue siendo la gran figura ofensiva de Colombia. El atacante del Liverpool encabeza una lista de delanteros que también incluye a Rafael Santos Borré, Jhon Córdoba, el “Cucho” Hernández y Roger Martínez.

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Selección Colombia Foto: AFP

Esta sería la prelista filtrada de la Selección Colombia

Arqueros

Camilo Vargas

David Ospina

Álvaro Montero

Aldair Quintana

Kevin Mier

Defensores

Santiago Arias

Daniel Muñoz

Dávinson Sánchez

Jerson Mosquera

Carlos Cuesta

Jhon Lucumí

Yerry Mina

Johan Mojica

Deiver Machado

Johan Romaña

Willer Ditta

Andrés Felipe Román

Juan David Cabal

Álvaro Angulo

Cristian Borja

Julián Millán

Mediocampistas

Jefferson Lerma

Richard Ríos

Gustavo Puerta

Kevin Castaño

Juan Camilo Portilla

Jorge Carrascal

Jaminton Campaz

Jhon Arias

James Rodríguez

Juan Fernando Quintero

Carlos Andrés “Tinillo” Gómez

John Solís

Rafael Carrascal

Sebastián Gómez

Nelson Deossa

Juan Guillermo Cuadrado

Delanteros

Luis Díaz

Johan Carbonero

Juan Camilo “Cucho” Hernández

Luis Suárez

Rafael Santos Borré

Jhon Córdoba

Jhon Jáder Durán

Kevin Viveros

Neiser Villarreal

Mateo Casierra

Marino Hinestroza

Dairo Moreno

Sebastián Villa

Camilo Durán

Roger Martínez

Luis Sinisterra

Por ahora, la Federación Colombiana de Fútbol no ha confirmado oficialmente la autenticidad de esta prelista. Sin embargo, la filtración ya puso a hablar a todo el país futbolero a pocos meses de una de las citas más importantes para la Selección Colombia.