Colegios en Bogotá implementarán nuevo examen a estudiantes; dos materias puntuales

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) decidió pisar el acelerador con una estrategia que busca cambiar la forma en la que se mide el conocimiento en las aulas: la Evaluación Formativa.

Este programa no es algo estático; de hecho, la noticia más importante es su enorme crecimiento para este ciclo escolar.

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Durante el 2026, la iniciativa pasa de beneficiar a 30 colegios a un total de 60 instituciones, lo que significa que ahora involucra a aproximadamente 16.000 estudiantes y 500 docentes.



Si antes era un piloto, ahora es una realidad consolidada que busca entender qué necesita cada estudiante para mejorar su proceso de aprendizaje.

¿Qué es la Evaluación Formativa y por qué se implementa en Bogotá?

Seguramente te preguntarás por qué tanto énfasis en este modelo. La respuesta es sencilla: para mejorar el aprendizaje, el Distrito considera necesario dejar de ver al estudiante como un número y empezar a entender sus necesidades particulares.

La Evaluación Formativa se enfoca en dos áreas que son la base de todo el conocimiento académico: lectura y matemáticas.

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En el área de lectura, el programa trabaja profundamente en la comprensión de diversos tipos de textos, como los narrativos, expositivos y argumentativos.

Por otro lado, en matemáticas, el foco está puesto en que los jóvenes aprendan resolución de problemas, pensamiento numérico, estadística, geometría y álgebra.

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No se trata solo de memorizar fórmulas, sino de aplicar el conocimiento en situaciones reales.

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La implementación en Bogotá responde a un análisis detallado de lo que ocurre en los salones.

El objetivo es que los docentes tengan herramientas claras para identificar dónde están fallando sus alumnos y cómo pueden apoyarlos antes de que termine el año escolar.

¿Cuáles son los principales cambios de la Evaluación Formativa para el 2026?

Lo más nuevo de este programa para el año 2026 no es solo el aumento en el número de colegios. Hay tres novedades clave que tú, como padre o miembro de la comunidad educativa, debes conocer:

El programa se expande y ahora incorpora a los estudiantes de décimo grado, asegurando que los jóvenes que están cerca de terminar su ciclo escolar también reciban este acompañamiento personalizado. Nuevas herramientas pedagógicas: Se han diseñado talleres presenciales y video-cápsulas pedagógicas que servirán de apoyo tanto para los docentes como para los estudiantes. Liderazgo directivo: La Secretaría encontró que en los colegios donde los directivos ejercen un liderazgo fuerte, los resultados suelen ser superiores, por lo que el enfoque en la gestión escolar será fundamental este año.

Para entender hacia dónde vamos, es vital mirar lo que la SED encontró en 2025. En matemáticas, por ejemplo, los estudiantes mostraron avances positivos en medición y resolución de ecuaciones, pero todavía enfrentan retos en estadística y pensamiento fraccionario.