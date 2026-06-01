¿De qué murió Javier Ayala Amaya? Esto se sabe del fallecimiento del rector de la U. Militar

La Universidad Militar Nueva Granada confirmó este 1 de junio el fallecimiento del Mayor General (R) Javier Ayala Amaya, rector de la institución y una de las figuras más reconocidas dentro del ámbito académico y militar del país.

Tras conocerse la noticia, una de las preguntas que más ha surgido entre estudiantes, egresados y ciudadanos es qué ocurrió con su estado de salud y cuál fue la causa de su muerte.

Puedes leer: Segunda vuelta presidencial 2026: ¿Se puede cambiar el puesto de votación?



Hasta el momento, la información oficial indica que Javier Ayala Amaya falleció debido a complicaciones relacionadas con su salud. Sin embargo, ni la Universidad Militar Nueva Granada ni su entorno cercano han dado a conocer una enfermedad específica o un diagnóstico médico puntual que permita establecer con exactitud qué provocó su deceso.

La noticia generó numerosas reacciones en redes sociales, especialmente entre integrantes de la comunidad universitaria que durante los últimos años acompañaron los cambios impulsados bajo su administración.

Publicidad

El fallecimiento se produjo después de varios días en los que ya existían señales sobre el delicado momento que atravesaba el rector. De hecho, dentro de la misma universidad se habían tomado algunas medidas administrativas debido a su condición médica.

De qué murió Javier Ayala Amaya, rector de la Universidad Militar

Publicidad

La situación de salud que antecedió su fallecimiento

Días antes de conocerse la noticia, la Universidad Militar Nueva Granada había realizado una eucaristía especial en Bogotá para pedir por la recuperación del rector.

El acto religioso reunió a integrantes de la comunidad académica que seguían con preocupación las novedades relacionadas con su estado de salud.

Paralelamente, la institución también había adoptado una decisión administrativa temporal al designar un rector encargado a partir del 31 de mayo, una medida que reflejaba las dificultades de salud que atravesaba Ayala Amaya en ese momento.

Aunque los comunicados oficiales fueron prudentes respecto a los detalles médicos, diferentes reportes señalaron que el exoficial había presentado un deterioro en su condición durante los días previos a su fallecimiento.

Puedes leer: ¿Habrá cara a cara? Fuerte cruce entre Cepeda y De la Espriella por el debate presidencial

Publicidad

El legado que deja en la Universidad Militar Nueva Granada

La noticia también puso nuevamente en el centro de atención la trayectoria que Javier Alberto Ayala Amaya construyó a lo largo de varias décadas de servicio al país.

Publicidad

Su formación profesional incluyó estudios en derecho, ciencias militares, seguridad y defensa. Además, obtuvo doctorados en derecho internacional y derecho, complementando su preparación académica con un posdoctorado en Constitución y Derecho Civil.

Antes de llegar a la rectoría de la Universidad Militar Nueva Granada, también ocupó cargos de alta responsabilidad dentro del sector salud. Uno de los más destacados fue la dirección del Hospital Militar Central, institución en la que impulsó procesos de fortalecimiento organizacional y modernización de servicios.

Posteriormente fue elegido rector de la Universidad Militar Nueva Granada para el periodo 2024-2028.

Durante su gestión promovió iniciativas enfocadas en la excelencia académica, el fortalecimiento de la investigación, la internacionalización y la ampliación de oportunidades para estudiantes y docentes.

Tras conocerse su fallecimiento, numerosos mensajes comenzaron a circular en redes sociales recordando su paso por la institución.

La Universidad Militar Nueva Granada expresó sus condolencias a familiares, amigos, estudiantes, docentes y colaboradores, lamentando profundamente la partida de quien lideró la institución durante los últimos años.

Publicidad