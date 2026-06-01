Fecha, hora y rival confirmado para el próximo partido de la Selección Colombia

El camino de la Selección Colombia hacia la cita orbital más esperada del planeta entró en su cuenta regresiva definitiva.

Tras un emotivo partido de despedida en el Estadio El Campín de Bogotá donde venció 3-1 a Costa Rica, el plantel dirigido por Néstor Lorenzo ultima detalles operativos y deportivos para armar maletas rumbo a territorio norteamericano.

Los aficionados cafeteros ya se preguntan cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia y cuál será el último examen de preparación de la "Tricolor" antes de su ansiado debut oficial en la Copa del Mundo 2026.



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El último amistoso en Estados Unidos: rival, fecha y hora

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que el combinado nacional disputará un compromiso preparatorio definitivo en suelo estadounidense antes de concentrarse en su búnker oficial de Guadalajara, México.

El próximo rival de Colombia será la Selección de Jordania, un adversario asiático que servirá para medir el nivel técnico y físico de los jugadores convocados.

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El encuentro frente a los jordanos tendrá lugar el domingo 7 de junio de 2026. La pelota rodará a partir de las 6:00 p.m. (hora de Colombia) en el Snapdragon Stadium de la ciudad de San Diego, California.

Este moderno escenario cuenta con capacidad para 35.000 espectadores y se espera una masiva asistencia de la comunidad latina residente en la Costa Oeste estadounidense. Los fanáticos que deseen seguir las acciones en vivo podrán sintonizar las señales habituales de Caracol Televisión y Gol Caracol.

Colombia vs. Costa Rica /Foto. IA

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¿Qué pasa si hay un nuevo empate en el amistoso de preparación?

Una duda frecuente entre los hinchas de cara a este tipo de compromisos internacionales es el reglamento en caso de paridad en el marcador. Al tratarse de un partido amistoso internacional regulado por la FIFA enfocado estrictamente en la preparación física, táctica y técnica, si hay empate tras los 90 minutos reglamentarios, el partido terminará en tablas y no se jugará prórroga ni tanda de penales.

No existen trofeos en juego ni clasificaciones directas que obliguen a romper la igualdad, por lo que el cuerpo técnico priorizará ensayar variantes tácticas y cuidar la salud física de sus figuras para evitar lesiones de última hora.

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El debut definitivo en la Copa del Mundo 2026

Una vez concluido el duelo en California, el equipo viajará directamente a su campamento base. La Selección Colombia integra el Grupo K del torneo mundialista junto a Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo.

El estreno oficial de nuestra delegación nacional está pactado para el miércoles 17 de junio de 2026 a las 9:00 p.m. (hora de Colombia) frente a Uzbekistán en el icónico Estadio Azteca de Ciudad de México.

Toda la planificación de Néstor Lorenzo apunta a llegar con un ritmo competitivo perfecto para asegurar los primeros tres puntos en la cita global.