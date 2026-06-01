¿Hay epidemia de ratas en Bogotá? Estos son los puntos críticos y las razones de su aumento

El edil de Teusaquillo, Alejandro Zamora, pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle y denunció la una situación sobre la invasión de roedores en Bogotá. Al punto que explicó que este no es un fenómeno aislado, sino una crisis que ya toca a las 20 localidades de la capital.

A lo largo de la conversación Alejandro Zamora fue enfático al señalar que, aunque el problema es generalizado, existen sectores donde la situación es "indignante". Además mencionó que uno de los focos principales es el barrio Galerías, específicamente en la calle 53B entre carreras 29 y 24, donde los roedores se han tomado los andenes y alcantarillas.

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De igual forma, comentó que otro punto con esta situación es Roma Kennedy. Allí, la ubicación de contenedores de basura a escasos metros de las ventanas de los apartamentos ha provocado que las ratas intenten entrar a las viviendas.



Sumado a esto, este compartió relatos de vecinos que "oían los rasguños" durante la noche y mencionó que según él, en zonas como Teusaquillo, en la zona de El Codito, donde la población de roedores ha generado resistencia a los venenos comunes, Bosa, Barrios Unidos, Engativá y Suba, son los lugares donde se denuncias la presencia de ratas.

¿Por qué hay tantas ratas en Bogotá?

Para el edil Zamora, comentó que esto se debe a varios factores, Identifica tres factores estructurales que han permitido que aumenten la presencia de estos animales. Inicialmente, comentó que existen fallas en el modelo de aseo y un incumplimiento, según lo que este pudo conocer.

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"Necesitamos un operador o un modelo de aseo confiable... porque si no cumplen las frecuencias de recolección de las basuras... ahí es cuando empiezan a llegar los roedores", afirmó. Además, comentó que hay un mal uso de los contenedores y este se convirtió en el nido perfecto para estos animales.

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Por otro lado, comentó que hay una falta de coordinación institucional, Alejandro explicó que los residuos de poda en lugares como el Jardín Botánico que no se recogen a tiempo se convierten en "las camitas perfectas de los ratones". Asimismo, los huecos en los andenes y cajas de energía sin sellar sirven como madrigueras y canales de transporte.

Sumado a esto, afirmó que las diferentes obras y vibraciones de la ciudad que hay, es un factor que comenzó a desplazar a las ratas de sus hábitats naturales hacia zonas residenciales donde encuentran comida fácilmente.

Finalmente, explicó que estos casos no deben normalizar la presencia de estos animales. "Las ratas y los ratones producen enfermedades que son muy delicadas... como la leptospirosis", recordó, y mencionó que en 2024 ya se reportaban cientos de casos.

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