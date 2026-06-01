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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Autoridades confirman identidades de los fallecidos en accidente aéreo en Villavicencio

Autoridades confirman identidades de los fallecidos en accidente aéreo en Villavicencio

Las autoridades entregaron más detalles sobre lo ocurrido mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Revelan las cuatro victimas del accidente en Villavicencio
Autoridades confirman identidades de los fallecidos en accidente aéreo en Villavicencio
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 1 de jun, 2026

Este lunes 1 de junio de 2026 el departamento del Meta se vistió de luto debido a un grave siniestro aeronáutico. Una avioneta comercial que acababa de despegar desde el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio con destino al municipio de La Macarena se precipitó a tierra, dejando un saldo de cuatro personas fallecidas por este suceso.

Tanto es así que el reporte oficial emitido por la Dirección de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC) confirmó que el aparato siniestrado es una avioneta tipo Cessna 206, identificada con la matrícula HK 2521 y está pertenecía a la empresa Aerolíneas Llaneras Arall Ltda (ARALL).

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Según informes preliminares, el accidente ocurrió durante la fase crítica de despegue, testigos presenciales indicaron que el avión monomotor se ladeó poco antes de caer de forma abrupta en una zona boscosa situada al final de la pista de la terminal aérea. Ante esta situación, se confirmó que ninguno de los cuatro ocupantes sobrevivió.

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Aunque la Aeronáutica Civil se encuentra en proceso de confirmar oficialmente todas las identidades, el coronel Jorge Díaz Martínez, director de la Defensa Civil en los Llanos Orientales, señaló que el piloto de la aeronave sería Germán Galindo, mientras que los otros ocupantes serían turistas que posiblemente iban a Caño Cristales y estos fueron identificados como a César López, Marcelo Ortiz y Diana Gama.

¿Qué hipótesis hay sobre el accidente aéreo en Villavicencio?

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Para esclarecer los hechos, la DIACC activó sus protocolos institucionales y ordenó el traslado urgente de un comité técnico especializado al lugar del siniestro. Esto con el fin de recolectar material probatorio, analizar piezas del avión y recoger testimonios clave que permitan determinar el origen del accidente.

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Pese a lo ocurrido, la autoridad aeronáutica dio un parte de tranquilidad respecto a la conectividad de la capital del Meta. Se informó que la pista de aterrizaje del aeródromo de Villavicencio se encuentra operando con total normalidad, sin afectar el flujo de otros vuelos comerciales o privados.

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Mientras tanto, las autoridades aéreas han expresado su solidaridad con las familias de las víctimas mientras avanzan las investigaciones para dar respuestas definitivas sobre lo ocurrido con el vuelo HK 2521 y saber si la culpa fue una falla mécanica o si fue por un error humano al momento de comenzar a tomar vuelo en esta zona.

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