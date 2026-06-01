DJ coco se pronuncia sobre muerte de Alexander Avendaño en Guatapé; cuenta lo que pasó

La muerte del joven Alexander Avendaño, de 22 años, en el embalse de Guatapé ha conmocionado a Antioquia, debido a lo ocurrido, sino también por el giro que tomó la investigación tras revelarse videos de una riña previa, ante esto, José Daniel, conocido artísticamente como DJ Coco, salió al pasó de las acusaciones que lo señalan como presunto responsable de los hechos.

Recordemos que inicialmente, se reportó un accidente el pasado 24 de mayo cuando Alexander cayó desde un planchón turístico. Sin embargo, esto se transformó en una investigación judicial tras el hallazgo del cuerpo cinco días después, en especial por unas imágenes previas a lo ocurrido.

Durante los videos que se conocieron de cuatro minutos, muestran las imágenes de una riña donde Alexander es golpeado y presionado antes de terminar en las aguas del embalse. Ante estas imágenes se vincula a DJ Coco, que este era el hombre de rojo, al momento de agredir a la víctima.

Por lo cuál, debido a este señalamiento, el DJ decidió usar sus redes sociales para pronunciarse al respecto y también entregar su versión de los hechos, información que ya se encuentra en manos de las autoridades.

Nuevo video desde otro ángulo del joven en un planchón de Guatapé /Foto: redes sociales

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¿Qué dijo el DJ Coco sobre la muerte de Alexander Avendaño?

A través de sus redes sociales, José Daniel rechazó de manera tajante cualquier vínculo con la agresión. Su defensa se centra en una incapacidad física comprobada: apenas ocho días antes del suceso, el músico se había sometido a una cirugía en su brazo.

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“Las personas que me estaban llamando, lo estaban haciendo era para que yo no me metiera en la riña y no saliera lastimado”, explicó el DJ, argumentando que su nombre se escucha en el video precisamente porque amigos intentaban protegerlo debido a que aún llevaba un yeso o vendaje que limitaba totalmente su movilidad.

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Para respaldar su versión, el artista exhibió su herida ante las cámaras y aclaró que su vestimenta ese día no coincidía con la del agresor identificado en los clips. Además explicó que debido a la magnitud de lo sucedido, afirmó que estos últimos días son un pesadilla debido a que llegó a recibir amenazas.

Ante la gravedad de la situación, el músico confirmó que ya acudió a la Fiscalía General de la Nación para interponer denuncias por calumnia y solicitar protección. Además, aseguró haber entregado todo el material probatorio necesario para colaborar con el esclarecimiento definitivo de la muerte de Alexander Avendaño

Finalmente, el DJ Coco comentó que no dará más opiniones públicas por respeto al proceso legal y a la memoria de la víctima. "Dejaré todo en manos de Dios y de la justicia para que tarde o temprano la verdad salga a la luz", puntualizó en su comunicado. Por ahora, las autoridades continúan recopilando elementos probatorios para establecer las circunstancias exactas sobre lo ocurrido con Alexander.