Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
¿CUÁNDO ES LA SEGUNDA VUELTA?
DEBATE CEPEDA VS DE LA ESPRIELLA
ALERTA POR TUSI COLOMBIA
HORÓSCOPO SEMANAL

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / DJ coco se pronuncia sobre muerte de Alexander Avendaño en Guatapé; cuenta lo que pasó

DJ coco se pronuncia sobre muerte de Alexander Avendaño en Guatapé; cuenta lo que pasó

El músico decidió pronunciarse sobre lo ocurrido en El Peñol, un caso que ya es materia de investigación por parte de las autoridades.

DJ coco se pronuncia sobre muerte de Alexander Avendaño en Guatapé; cuenta lo que pasó
DJ coco se pronuncia sobre muerte de Alexander Avendaño en Guatapé; cuenta lo que pasó
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 1 de jun, 2026

La muerte del joven Alexander Avendaño, de 22 años, en el embalse de Guatapé ha conmocionado a Antioquia, debido a lo ocurrido, sino también por el giro que tomó la investigación tras revelarse videos de una riña previa, ante esto, José Daniel, conocido artísticamente como DJ Coco, salió al pasó de las acusaciones que lo señalan como presunto responsable de los hechos.

Recordemos que inicialmente, se reportó un accidente el pasado 24 de mayo cuando Alexander cayó desde un planchón turístico. Sin embargo, esto se transformó en una investigación judicial tras el hallazgo del cuerpo cinco días después, en especial por unas imágenes previas a lo ocurrido.

Te puede interesar

Nuevo video desde otro ángulo del joven en un planchón de Guatapé
Judiciales

Nuevo video desde otro ángulo del joven en un planchón de Guatapé; desapareció en el agua

Audios de testigos en el caso de Alexander Avendaño en Guatapé revelan qué pasó
Judiciales

Audios de testigos en el caso de Alexander Avendaño en Guatapé revelan qué pasó

Durante los videos que se conocieron de cuatro minutos, muestran las imágenes de una riña donde Alexander es golpeado y presionado antes de terminar en las aguas del embalse. Ante estas imágenes se vincula a DJ Coco, que este era el hombre de rojo, al momento de agredir a la víctima.

Por lo cuál, debido a este señalamiento, el DJ decidió usar sus redes sociales para pronunciarse al respecto y también entregar su versión de los hechos, información que ya se encuentra en manos de las autoridades.

Nuevo video desde otro ángulo del joven en un planchón de Guatapé
Nuevo video desde otro ángulo del joven en un planchón de Guatapé
/Foto: redes sociales

Publicidad

¿Qué dijo el DJ Coco sobre la muerte de Alexander Avendaño?

A través de sus redes sociales, José Daniel rechazó de manera tajante cualquier vínculo con la agresión. Su defensa se centra en una incapacidad física comprobada: apenas ocho días antes del suceso, el músico se había sometido a una cirugía en su brazo.

Publicidad

“Las personas que me estaban llamando, lo estaban haciendo era para que yo no me metiera en la riña y no saliera lastimado”, explicó el DJ, argumentando que su nombre se escucha en el video precisamente porque amigos intentaban protegerlo debido a que aún llevaba un yeso o vendaje que limitaba totalmente su movilidad.

Puedes leer: Último video de joven desaparecido en embalse de Guatapé: "Ahóguenlo, ahóguenlo"

Para respaldar su versión, el artista exhibió su herida ante las cámaras y aclaró que su vestimenta ese día no coincidía con la del agresor identificado en los clips. Además explicó que debido a la magnitud de lo sucedido, afirmó que estos últimos días son un pesadilla debido a que llegó a recibir amenazas.

Te puede interesar

Yulixa Toloza hallazgo de Medicina Legal podría cambiar el delito.jpg
Judiciales

Giro en caso Yulixa Toloza: Hallazgo de Medicina legal modificaria uno de los delitos

Dan a conocer nuevos detalles de Kevin Santiago
Judiciales

Kevin Santiago tuvo extraña actitud antes de desaparecer; daría pistas de lo ocurrido

Ante la gravedad de la situación, el músico confirmó que ya acudió a la Fiscalía General de la Nación para interponer denuncias por calumnia y solicitar protección. Además, aseguró haber entregado todo el material probatorio necesario para colaborar con el esclarecimiento definitivo de la muerte de Alexander Avendaño

Finalmente, el DJ Coco comentó que no dará más opiniones públicas por respeto al proceso legal y a la memoria de la víctima. "Dejaré todo en manos de Dios y de la justicia para que tarde o temprano la verdad salga a la luz", puntualizó en su comunicado. Por ahora, las autoridades continúan recopilando elementos probatorios para establecer las circunstancias exactas sobre lo ocurrido con Alexander.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Alexander Avendaño

Muertes extrañas