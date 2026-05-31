¿Cuándo es la segunda vuelta y cuantos votos necesita Cepeda o De la Espriella para ganar?

Colombia vivió este 31 de mayo de 2026 una nueva jornada electoral, definiendo a los dos hombres que se disputarán la Casa de Nariño en menos de tres semanas. Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda, los cuales son los candidatos que pasarán a una segunda vuelta

De acuerdo con el Boletín 34 de la Registraduría Nacional, el candidato de Defensores por la Patria, Abelardo De La Espriella, se alzó con el primer lugar tras obtener 10.346.010 votos, mientras que Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico, se consolidó en la segunda posición con 9.680.085 sufragios.

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Por otro lado, se conoció que se presentó una participación ciudadana del 57,4 %, la diferencia entre ambos aspirantes es de aproximadamente 656.000 votos. Esta distancia, aunque favorable para De La Espriella, muchos analistas mencionan que este valor puede ser posible darle la vuelta.



¿Qué puede pasar en la segunda vuelta para que gane uno y otro?

Un análisis de expertos para Blu Radio identificó que pueden determinarán quién será el sucesor de Gustavo Petro el próximo 21 de junio, uno de estos, es el millón de votos de Sergio Fajardo, quien mencionó por el mismo que estos pueden determinar el rumbo del país, mientras que Claudia López confirmó que en los próximos días hará el anunció sobre a quien apoyartá.

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Por otro lado, sectores del uribismo y Cambio Radical ya han comenzado a inclinar su apoyo hacia De La Espriella, buscando consolidar un bloque de oposición fuerte. Al punto que Paloma Valencia y Álvaro Uribe mencionaron que apoyaran a Abelardo de la Espriella, además de otros sectores mostraron su respaldo al abogado.

Para asegurar la presidencia, y bajo un escenario de participación similar al de la primera vuelta (donde votaron más de 24 millones de personas), tanto De La Espriella como Cepeda necesitan alcanzar o superar el umbral de los 12 millones de votos. Recordemos que Petro consiguió la victoria en 2022 con 11,2 millones de votos frente a los 10,5 millones de Rodolfo Hernández.

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En la segunda vuelta actual, al definirse por mayoría simple, basta con obtener un solo voto más que el rival para proclamarse presidente de la República. Por lo cuál, la próxima semana será decisiva para ambos candidatos, quienes deberán evitar errores estratégicos y enfocarse en conquistar a los votantes indecisos.