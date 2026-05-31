Abelardo De La Espriella y su efusividad al conocer resultados de primera vuelta

Este 31 de mayo se presentó la primera jornada electoral, la cuál dejó como gran victorioso al abogado Abelardo De La Espriella, quien logró superar por más de 700.000 votos a Iván Cepeda y disputará con este la segunda jornada de votaciones el próximo 21 de junio, para determinar el nuevo presidente de los colombianos.

Tras conocerse los resultados oficiales emitidos por la Registraduría Nacional, la reacción del candidato no se hizo esperar. A través de un video difundido en redes sociales, específicamente en la plataforma X por el senador Mauricio Gómez Amín, se pudo observar al abogado con su familia y su equipo de trabajo.

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De igual forma, se puede observar a este vestido con la camiseta de la Selección Colombia, un gesto que refuerza su narrativa de unidad nacional y defensa del país, el líder de Defensores de la Patria celebró el avance electoral rodeado de su círculo más cercano.



Sumado a esto, en las imágenes se destaca el abrazo con su familia, allegados y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, quien fue pieza clave en la estructuración de su propuesta económica y política.

Posteriormente, sacó un video explicando lo que hará tras esta victoria: "En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre. Por lo pronto, vamos a celebrar esta victoria de los nunca. De los que nunca hemos vivido de la teta del Estado, de los que nunca hemos hecho politiquería contra los de siempre, contra los que siempre han hecho politiquería, han vivido de la teta del Estado y hacen parte del establecimiento y el mismo régimen de Gustavo Petro", manifestó.

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¿Cuántos votos sacó Abelardo De La Espriella?

Abelardo De La Espriella con un 99,70 % de las mesas escrutadas, el candidato alcanzó la cifra de 10.300.000 votos, lo que representa un 43,74 % del total de las personas qué estaban determinadas para votar. Este respaldo popular lo sitúa a la cabeza de la contienda, superando a su más inmediato rival, Iván Cepeda quien obtuvo 9,6 millones de papeletas (40,90 %).

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Por otro lado, Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien apenas alcanzó 1,6 millones de votos (6,91 %), una cifra considerablemente menor a los resultados que había obtenido en consultas previas.

Una vez se conoció esto, el equipo de campaña de Abelardo De La Espriella ya ha comenzado a movilizar sus bases para lo que han denominado el "segundo round". Y se espera que durante estos 20 días hasta la segunda vuelta, el candidato comience a tener discusiones con otros sectores.

Mientras tanto, Sergio Fajardo (4,26 %) y Claudia López (0,94 %) fuera de la carrera, los próximos días serán cruciales para que los ciudadanos evalúen las propuestas y se conozcan sus inclinaciones ya sea para Abelardo o Iván Cepeda.