¿Cuántos votos sacó Iván Cepeda en primera vuelta? se enfrentará a De La Espriella

Si estás siguiendo de cerca lo que pasa en el país este domingo 31 de mayo de 2026, te habrás dado cuenta de que la tensión se siente en cada boletín que emite la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Las urnas cerraron a las 4:00 p. m. y, desde ese momento, los jurados de votación han estado trabajando intensamente en el conteo manual y el diligenciamiento de los formularios E-14.

Lo primero que debes tener muy claro es que el conteo aún no ha terminado. Aunque las cifras ya muestran una tendencia marcada, los números siguen aumentando en la plataforma oficial a medida que ingresa la información de las mesas restantes.



¿Cuántos votos sacó Iván Cepeda en la primera vuelta de 2026?

Si te preguntas por el desempeño de Iván Cepeda Castro, debes saber que se ha consolidado firmemente en la segunda posición de este preconteo.

Según el Avance 16 de la Registraduría, con corte a las 5:23 p. m., Cepeda registra un total de 9.231.677 votos.

Esta cifra representa el 41,13% de la votación total reportada hasta ese momento. Es importante que recuerdes que este dato corresponde al 95,12% de las mesas informadas (116.071 de las 122.020 totales).

Esto significa que, mientras terminas de leer este artículo, es muy probable que la cifra de Cepeda ya sea superior, pues los datos se siguen cargando en el sistema informativo de la entidad electoral.

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El crecimiento de su votación ha sido constante durante toda la tarde. Por ejemplo, apenas diez minutos antes del último reporte, en el Avance 15, Cepeda contaba con 8.977.429 votos.

Esa diferencia de más de 250.000 votos en un lapso tan corto te da una idea de lo rápido que se está moviendo el tablero electoral.

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¿Quién ganó las elecciones en Colombia hoy y habrá segunda vuelta?

Hasta el momento, los resultados preliminares indican que el país se encamina hacia una segunda vuelta presidencial, la cual está prevista para el domingo 21 de junio de 2026.

Esto ocurre porque ninguno de los candidatos ha alcanzado, por ahora, la mayoría necesaria para ganar de forma directa en esta primera jornada.

El rival de Iván Cepeda en esta contienda es Abelardo de la Espriella, quien se mantiene en el primer lugar del preconteo. De la Espriella acumula 9.791.468 votos, lo que equivale al 43,62% de la votación.

La distancia entre ambos candidatos es de 559.791 votos, una diferencia de 2,49 puntos porcentuales que ha venido aumentando ligeramente en los últimos boletines.

Detrás de ellos, pero con una distancia considerable, aparecen otras figuras políticas: