Inician las elecciones presidenciales 2026; millones de ciudadanos están llamados a votar

Colombia se encuentra en una fase decisiva para definir su futuro político con la llegada de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026. Por lo cual este domingo, millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir entre las candidaturas que buscan suceder al actual gobierno.

A nivel nacional, las urnas se abren a partir de las 8:00 a. m. y el proceso de votación se extenderá hasta las 4:00 p. m.. De igual forma, es importante que las personas que salgan a cumplir esto tengan en cuenta que, una vez cerradas las urnas a las 4:00 p. m., no se permitirá este proceso a otros; solo a los que ya hayan entregado su cédula al jurado.

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Para estos comicios, se encuentran habilitadas un total de 41’421.973 personas, distribuidas en 122.018 mesas de votación en todo el territorio nacional. De igual forma, se conoció que la ciudad de Bogotá D.C. concentra el mayor número de sufragantes con más de 20 millones.



Recordemos que para estas elecciones presidenciales, la ciudadanía deberá elegir entre 11 candidaturas vigentes, entre las que se encuentran nombres como Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Claudia López y Sergio Fajardo, entre otros. Aunque en el tarjetón aparecerán 13 opciones, los candidatos Luis Gilberto Murillo y Carlos Caicedo desistieron de su aspiración para adherirse a otras campañas.

¿Cómo saber dónde me toca votar en las elecciones presidenciales?

Para facilitar el acceso y evitar aglomeraciones, la Registraduría Nacional del Estado Civil lanzó una nueva herramienta de georreferenciación que permite ubicar con exactitud el punto de votación en un mapa interactivo, para esto se deben seguir los siguientes pasos:

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Ingrese al portal oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Busque y haga clic en la opción «Consultar». Acceda al mapa interactivo habilitado en la plataforma. Seleccione su departamento y municipio. El sistema le mostrará la dirección exacta y la ubicación geográfica de su puesto asignado.

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Adicionalmente, puede verificar su lugar en el censo electoral a través del enlace directo proporcionado por la entidad, si deseas ingresar haz click acá.

Recordemos que el proceso para votantes de estas elecciones presidenciales inició el lunes 25 de mayo y se extendió hasta el sábado 30 de mayo en los consulados autorizados de 67 países. Sin embargo, el día domingo 31 de mayo también podrán votar en el horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m, para aquellos que todavía no hayan votado.