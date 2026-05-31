Se abren las urnas en Colombia: Petro y el Registrador garantizan transparencia

Este domingo 31 de mayo, Colombia vive una de las jornadas electorales más cruciales de su historia reciente. En punto de las 8:00 de la mañana, se abrieron oficialmente las urnas en todo el territorio nacional y en los consulados en el exterior.

El acto de apertura oficial tuvo lugar en la emblemática Plaza de Bolívar de Bogotá, donde las máximas autoridades del país dieron el inicio formal a las votaciones.

El presidente de la República, Gustavo Petro, junto al registrador nacional del Estado Civil, lideraron el evento protocolario. Ambos funcionarios emitieron un mensaje de tranquilidad y confianza a los más de 39 millones de colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto en esta jornada.



Un firme compromiso con la transparencia institucional



Durante el discurso de apertura a las 8:00 a. m., el presidente Petro y el registrador nacional anunciaron de manera conjunta su absoluto compromiso con la transparencia y las garantías democráticas durante toda la jornada.

Ante los observadores internacionales y los medios de comunicación locales, las autoridades enfatizaron que el sistema electoral cuenta con todas las herramientas de auditoría tecnológica para asegurar que cada voto sea contabilizado de manera limpia y eficiente.

El registrador nacional destacó la implementación de biometría en mesas clave y la disponibilidad inmediata de los preconteos para evitar cualquier tipo de desinformación. Por su parte, el jefe de Estado hizo un llamado a la ciudadanía para que acuda masivamente a las urnas en paz, denunciando cualquier irregularidad a través de los canales oficiales habilitados por la Fiscalía y el Ministerio del Interior.

¿Cómo votar de forma segura este domingo?

Los puestos de votación en todo el país funcionarán de manera ininterrumpida desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. Las autoridades recuerdan a los ciudadanos que el único documento válido para sufragar es la cédula de ciudadanía original, ya sea en su formato físico amarillo con hologramas o la cédula digital activada en la aplicación oficial. No se admitirán contraseñas, pasaportes ni fotocopias.

