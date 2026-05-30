PSG hace historia: vence al Arsenal y conquista su segunda Champions consecutiva

El PSG volvió a escribir una noche dorada en el fútbol europeo. El conjunto parisino derrotó al Arsenal en la gran final de la Liga de Campeones y levantó su segunda Orejona consecutiva tras imponerse por 4-3 en la tanda de penales, luego del empate 1-1 en los 120 minutos disputados en el Puskas Arena de Budapest.

La definición tuvo todos los ingredientes de una final inolvidable: gol tempranero, reacción del campeón francés, tensión constante, tiempo extra y un desenlace dramático desde los once metros.

Con este resultado, el PSG se confirma como uno de los nombres más fuertes del fútbol continental y reafirma su dominio en la máxima competición de clubes.

El equipo dirigido por Luis Enrique volvió a celebrar en Europa, aunque esta vez desde la resistencia, el carácter y la paciencia.

PSG respondió en el momento más exigente de la final

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El partido comenzó cuesta arriba para el PSG. Apenas corrían seis minutos cuando Kai Havertz aprovechó una jugada dentro del área para abrir el marcador a favor del Arsenal, desatando la ilusión inglesa en Budapest.

Los Gunners encontraron rápido ventaja y durante gran parte del primer tiempo lograron cerrar espacios y contener el juego ofensivo del cuadro francés. Con orden defensivo y presión alta, el equipo de Mikel Arteta incomodó a un PSG que dominó la posesión, pero que no encontraba claridad en el último tramo.

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Sin embargo, el PSG volvió del descanso con otra energía.

El conjunto parisino adelantó líneas, movió el balón con más velocidad y comenzó a generar peligro constante. La insistencia encontró premio en el minuto 65, cuando una falta dentro del área sobre Khvicha Kvaratskhelia cambió el rumbo del encuentro.

Ousmane Dembélé tomó el balón, respiró profundo y no falló. Convirtió el penal frente a David Raya y puso el 1-1 que reactivó la final.

PSG conquistó la Champions desde la tensión y los penales

Con el empate, el PSG tomó confianza y buscó el segundo tanto durante varios pasajes del encuentro. Bradley Barcola estuvo cerca en una contra que terminó estrellándose en el palo, mientras Vitinha rozó el gol con un disparo que se fue apenas por encima.

A pesar del empuje parisino, el marcador no volvió a moverse ni en el tiempo reglamentario ni en la prórroga.

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La final entonces quedó reservada para el momento más emocional del fútbol: los penales.

Desde los once metros, PSG mostró sangre fría. Cada cobro aumentó la tensión en el estadio hasta llegar al décimo lanzamiento de la serie, cuando el brasileño Gabriel envió el balón por encima del arco, dejando servido el festejo para el campeón francés.

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El desenlace confirmó que la Orejona seguiría viajando de regreso a París.

PSG entra en el grupo de los bicampeones europeos

Con esta victoria, el PSG no solo suma una nueva Champions League a su palmarés. También entra en una conversación histórica reservada para muy pocos.

Revalidar el título europeo de manera consecutiva era una barrera difícil de superar en la era moderna del torneo. Ahora el PSG lo consiguió y se instala entre los clubes capaces de sostener el reinado continental dos temporadas seguidas.

La imagen previa del partido ya parecía anticiparlo todo. En las tribunas, la afición parisina desplegó un tifo gigante con la figura de un futbolista abrazando la Orejona acompañado del mensaje: “Toda una ciudad la protege”.

Después de 120 minutos intensos y una tanda de penales cargada de nervios, el trofeo permaneció exactamente donde el PSG quería: en sus manos.

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Con Dembélé, Kvaratskhelia, Marquinhos y compañía como protagonistas, el PSG volvió a celebrar en Europa y dejó claro que su historia en la Champions sigue creciendo partido a partido.