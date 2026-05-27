Luis Amaranto Perea deja la Selección Colombia para dirigir al Medellín; este es su perfil

Si eres hincha del Deportivo Independiente Medellín, esta noticia te va a emocionar: Luis Amaranto Perea es oficialmente el nuevo director técnico del equipo.

El que fuera un referente en la zaga central y una figura histórica de la institución regresa para liderar un proyecto deportivo que busca devolverle la gloria al club paisa.

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Perea, nacido en Turbo, Antioquia, vuelve a la que siempre fue su casa después de una destacada etapa en el cuerpo técnico de la Selección de Colombia.



El anuncio se produce en un momento clave. Amaranto llega tras cumplir sus funciones como asistente técnico de Néstor Lorenzo durante la Copa del Mundo 2026.

Ahora, su enfoque estará totalmente en el "Poderoso de la Montaña", donde ha firmado un contrato por dos años para dirigir en propiedad.

Esta no es su primera experiencia como primer entrenador, pues ya estuvo al frente del Atlético Junior durante tres campeonatos consecutivos entre 2020 y 2021, aunque en esa etapa su salida estuvo marcada por cuestionamientos al no conseguir títulos.

¿Cuándo llega Luis Amaranto Perea al Medellín?

Seguramente te estarás preguntando cuándo verás a Perea dando instrucciones en la raya.

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El club ha confirmado que Luis Amaranto tomará las riendas del plantel profesional inmediatamente después del partido por Copa Libertadores contra Estudiantes de La Plata en Argentina, programado para este martes 26 de mayo de 2026.

Mientras Perea culmina sus compromisos internacionales con la selección en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el equipo no estará descuidado.

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El propio Perea designó a un cuerpo técnico encargado de gestionar el plantel en su ausencia, el cual está integrado por Breiner Clemente Castillo, Giovanny Andrés Ruiz Ospina, Juan Camilo Quintero y Jorge Luis Salazar Martínez.

Según el comunicado oficial del DIM, Amaranto llega con una "visión moderna del fútbol" y un conocimiento profundo del futbolista colombiano, lo que genera grandes expectativas sobre su metodología de trabajo.

¿Qué títulos ganó Luis Amaranto Perea con el DIM y en su carrera?

Para entender por qué su regreso es tan significativo, debes recordar su historia con la camiseta roja. Luis Amaranto Perea debutó como profesional con el Medellín en el año 2000.

Tan solo dos años después, en el torneo 2002-II, fue pieza fundamental para que el equipo se coronara campeón del fútbol colombiano. Ese título no fue uno más: significó el fin de una sequía de 45 años sin trofeos para el DIM, un periodo en el que el club había acumulado cinco subcampeonatos.

Su éxito en Medellín fue el trampolín para una carrera internacional envidiable que ahora busca plasmar desde el banquillo. Tras salir del equipo paisa, Perea triunfó en:

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Boca Juniors : Donde ganó la Copa Intercontinental y la Liga Profesional en 2003.

: Donde ganó la Copa Intercontinental y la Liga Profesional en 2003. Atlético de Madrid: Se convirtió en un referente "colchonero", logrando ganar dos títulos de la UEFA Europa League en los años 2010 y 2013.

Hoy, con ese bagaje internacional y la experiencia adquirida al lado de Néstor Lorenzo, el "hijo pródigo" asume el reto de dirigir al equipo que lo vio nacer futbolísticamente.

El DIM apuesta por un hombre que conoce la identidad del club y que tiene el reconocimiento necesario para gestionar un vestuario con ambiciones nacionales e internacionales.