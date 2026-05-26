¿Dónde me toca votar el domingo? Consulta puesto y mesa en la Registraduría

Las elecciones presidenciales en Colombia están a la vuelta de la esquina. Este domingo 31 de mayo de 2026, millones de colombianos acudirán a las urnas para elegir al próximo mandatario del país.

Para evitar contratiempos, filas innecesarias o posibles multas, es indispensable verificar con anticipación su lugar exacto de votación y si fue seleccionado como jurado de votación por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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A continuación, te explicamos el paso a paso detallado para realizar estas consultas de forma gratuita, segura y en pocos minutos desde su celular o computador.

Paso a paso para consultar tu puesto de votación con la cédula

La Registraduría Nacional habilitó su plataforma digital para que todos los ciudadanos aptos para votar localicen su mesa. Siga estas instrucciones:



Ingresa al sitio web oficial de la entidad: registraduria.gov.co. Haz clic en el botón o banner principal que dice "Consulte aquí su lugar de votación". Seleccione su tipo de documento (Cédula de Ciudadanía amarilla con hologramas o Cédula Digital). Digita tu número de identificación sin puntos ni espacios. Marca la casilla de verificación de seguridad ("No soy un robot") y presione el botón "Consultar".

¿Cómo consultar mi puesto de votación y jurado para el 31 de mayo?

El sistema te arrojará de inmediato el departamento, municipio, nombre del puesto (colegio, universidad o coliseo), la dirección exacta y el número de mesa específico donde tienes inscrita su cédula.

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Se recomienda tomar una captura de pantalla para tener el dato a la mano el domingo.

¿Cómo saber si soy jurado de votación este 31 de mayo?

Haber sido jurado en elecciones pasadas no te exonera de ser seleccionado nuevamente. El sorteo se realiza mediante un software que asigna de forma aleatoria a ciudadanos, empleados públicos y privados.

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Para consultar si es jurado, repita el proceso en la web de la Registraduría seleccionando la opción específica de "Consulte si es jurado de votación".

Si resultas seleccionado, la plataforma te mostrará el cargo (presidente, vicepresidente, vocal) y el puesto asignado. Recuerda que el horario de citación para los jurados inicia estrictamente a las 7:30 a.m. del domingo.

Cómo votar con cédula digital en elecciones presidenciales 2026 este 31 de mayo Foto: Gemini

Sanciones por no asistir si fuiste seleccionado como jurado

Cumplir con esta labor es de carácter obligatorio en Colombia. No presentarse a ejercer las funciones de jurado de votación sin una justificación válida y legal genera graves consecuencias económicas y laborales:



Empleados públicos: Destitución inmediata de su cargo.

Destitución inmediata de su cargo. Empleados privados y ciudadanos: Multas económicas que pueden superar los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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Las únicas excepciones válidas incluyen enfermedad grave certificada por un médico oficial, muerte de un familiar cercano ocurrida en los días previos o no residir en el municipio donde se realizan las elecciones.

Prepara tu documento de identidad físico o digital con tiempo. El éxito de la jornada electoral depende de la planeación de cada votante.