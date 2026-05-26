BTS arrasa y Karol G hace historia: Estos son todos los ganadores de los AMAs 2026

La 52.ª edición de los American Music Awards (AMAs), celebrada este lunes 25 de mayo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, fue una auténtica fiesta conducida por la icónica Queen Latifah.

La noche estuvo marcada por regresos triunfales, como el de BTS, quienes tras su pausa por el servicio militar volvieron para reclamar el título de Artista del Año.

También hubo espacio para la nostalgia y el respeto a las trayectorias; Billy Idol recibió el Lifetime Achievement Award, interpretando clásicos como 'White Wedding', mientras que Karol G fue honrada con el International Artist Award of Excellence por su impacto cultural global.



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¿Quiénes ganaron los American Music Awards 2026?

A continuación, tienes el detalle de los triunfadores en las categorías generales y los reconocimientos especiales que definieron la jornada:

Artista del Año: BTS

Artista Nuevo del Año: KATSEYE

Álbum del Año: Sabrina Carpenter – Man's Best Friend

Canción del Año: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – 'Golden'

Colaboración del Año: PinkPantheress, Zara Larsson – 'Stateside'

Mejor Video Musical: KATSEYE – 'Gnarly'

Gira del Año: Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Canción Viral/Social del Año: Tyla – 'CHANEL'

¿Qué artistas latinos fueron premiados en los AMAs 2026?

El talento iberoamericano tuvo una presencia rotunda, demostrando que la música en español lidera el panorama internacional. Shakira se consolidó como la Mejor Artista Femenina Latina y obtuvo el premio a la Gira del Año.

Por su parte, Bad Bunny dominó en las categorías masculinas y de canción latina con 'NUEVAYoL'. Uno de los momentos más destacados fue para Karol G, cuyo disco Tropicoqueta fue elegido como el Mejor Álbum Latino.

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Lista completa por categorías de ganadores en los AMAs 2026

Para que no se te escape ningún detalle, aquí tienes el desglose total de los ganadores:

Pop y K-Pop

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Mejor Artista Masculino Pop: Justin Bieber

Mejor Artista Femenina Pop: Sabrina Carpenter

Mejor Álbum Pop: Sabrina Carpenter – Man's Best Friend

Mejor Artista Masculino de K-Pop: BTS

Mejor Artista Femenina de K-Pop: TWICE

Hip-Hop y R&B

Mejor Artista Masculino de Hip-Hop: Kendrick Lamar

Mejor Artista Femenina de Hip-Hop: Cardi B

Mejor Álbum de Hip-Hop: Cardi B – AM I THE DRAMA?

Mejor Artista Masculino de R&B: Bruno Mars

Mejor Artista Femenina de R&B: SZA

Mejor Álbum de R&B: Bruno Mars – The Romantic

Country y Rock

Mejor Artista Masculino de Country: Morgan Wallen

Mejor Artista Femenina de Country: Ella Langley

Mejor Álbum Country: Megan Moroney – Cloud 9

Mejor Artista Rock/Alternativo: Twenty One Pilots

Mejor Álbum Rock/Alternativo: Sombr – I Barely Know Her

Otros Ganadores Destacados

Mejor Artista Dance/Electrónico: David Guetta

Mejor Artista Afrobeats: Tyla

Mejor Artista Americana/Folk: Noah Kahan

Mejor Canción Retro: Black Eyed Peas – 'Rock That Body'

Esta edición de los AMAs 2026 deja claro que la diversidad de géneros y la influencia de las redes sociales (con categorías como Canción Viral) son ahora el motor principal de la industria musical contemporánea.

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