Reconocido cantante se sinceró sobre su orientación tras 14 años de matrimonio con una mujer

Caleb Shomo, el reconocido líder de la banda estadounidense Beartooth, reveló públicamente su orientación. El anuncio, fue realizado por medio de un comunicado en sus redes sociales, el cuál pone fin a meses de especulaciones y marca el cierre de su matrimonio de casi 14 años con la actriz y creadora de contenido Fleur Shomo.

A sus 33 años, Caleb Shomo decidió romper el silencio para evitar que los rumores sobre su vida privada siguieran afectando a sus seres queridos. "Soy un hombre orgullosamente gay", afirmó el artista, explicando que su orientación sexual es algo que ha estado asimilando y enfrentando.

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También se conoció que los primeros cuatro álbumes de Beartooth son trabajos profundamente autocríticos que exploran temas como su educación religiosa, la depresión, el autoodio y la desesperanza. Shomo confesó que pasó una década ocultando su verdadera identidad bajo el consumo de alcohol.



¿Cómo reaccionó la pareja Caleb Shomo a este anunció?

Una vez se conocieron las declaraciones del artista, Fleur Shomo, expresó un apoyo incondicional hacia Caleb, aunque reconoció la complejidad emocional de la situación, debido a que su relación ya llevaba más de 10 años y esperaba seguir juntos.

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"Apoyarlo mientras pierdo todo ha sido increíblemente difícil de resolver", manifestó Fleur en una publicación de Instagram. De igual forma, la actriz describió la dualidad de amar y proteger el bienestar de su esposo mientras atraviesa el fin de su proyecto de vida en común.

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No obstante, también aprovechó para recordar con cariño sus años de matrimonio y los describió como "maravillosos y llenos de mucha diversión, aventura y amor". Y remató diciendo que esos años fueron maravillosos.

Caleb Shomo aseguró que esta decisión nace de la sinceridad que siempre ha intentado imprimir en su música. Antes de comenzar a trabajar en el próximo álbum de la banda, el vocalista sintió la necesidad de ser honesto con su público con el fin de que sus seguidores puedan conocer la verdad.

Finalmente, el músico aprovechó la plataforma para enviar un mensaje de empoderamiento a quienes luchan con su propia identidad e instó a sus seguidores a no enterrar sus sentimientos, como él hizo durante años, y a buscar la honestidad con uno mismo.

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