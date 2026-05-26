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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Revelan grave hallazgo en el centro estético donde se realizó el procedimiento de Yulixa

Revelan grave hallazgo en el centro estético donde se realizó el procedimiento de Yulixa

Las autoridades revelaron nuevos detalles sobre Beauty Láser y el funcionamiento del inmueble donde residía su propietaria.

Esto fue lo que encontraron en Beauty Láser, lugar donde se operó a Yulixa
Revelan grave hallazgo en el centro estético donde se realizó el procedimiento de Yulixa
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 26 de may, 2026

Lo ocurrido con Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que se sometió a una lipólisis láser con el fin de mejorar su físico y terminó en lo que hoy es objeto de una compleja investigación judicial que involucra la desaparición y posible manipulación de la escena, en especial después de los detalles que se fueron conociendo después de la tarde del 13 de mayo.

Durante las inspecciones lideradas por el teniente coronel Fabio Gallego, jefe de la Sijín de Bogotá, se descubrió que el centro operaba en una vivienda de tres niveles totalmente inadecuada para intervenciones invasivas. Mientras que en el segundo piso, los investigadores hallaron seis habitaciones equipadas con mobiliario básico y camas, destinadas.

Puedes leer: Caso Yulixa: La “llamada trampa” que ayudó a ubicar a María Fernanda; familiar la traicionó

Gallego mencionó en el pódcast Más Allá del Silencio destacó que el lugar no cumplía con las condiciones mínimas de un quirófano. "Eso no tiene luces de quirófano. No tiene los medios de asepsia", aseguró el oficial, describiendo el espacio como un cuarto con una camilla similar a la de un spa y equipos rudimentarios, como monitores básicos de ritmo cardíaco.

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De igual forma, explicó que esta falta de infraestructura médica profesional, iluminación especializada y sistemas de limpieza estrictos convierte cualquier procedimiento invasivo en un riesgo mortal, tal como ocurrió en este caso, por lo que mencionó lo ocurrido con Yulixa en cualquier momento iba a ocurrir con otra persona.

Yulixa Toloza estaba viva después de salir del centro estético
Dueña de estética confesó que Yulixa iba agonizando en el carro; la iban a abandonar viva
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

¿Qué nuevos detalles se conocieron en el caso de Yulixa Toloza?

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La investigación dio un giro revelador al inspeccionar el tercer piso del inmueble. En este nivel residía María Fernanda Martínez, señalada como la propietaria del centro, junto a su esposo Edison y sus hijos, además en este lugar se encontraron documentos claves que detallan la actividad del lugar.

“En el tercer piso residían María Fernanda con su esposo Edison y sus hijos (…) En ese tercer piso, María Fernanda y su esposo tenían una pequeña oficina y es allí donde encontramos unos primeros documentos y así mismo ya entendíamos la actividad que hacían dentro de este centro de estética”, agregó el uniformado.

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Este hallazgo refuerza la hipótesis de que se trataba de una operación estructurada dentro de una vivienda adaptada, diseñada para evadir los controles de las autoridades de salud.

A medida que avanza el proceso judicial, surgen detalles desgarradores sobre los últimos momentos de la víctima. Se ha dado a conocer que Yulixa habría expresado arrepentimiento justo antes de iniciar la cirugía. Además, las autoridades están analizando un video que supuestamente capturó el procedimiento, mientras se busca la captura de otros implicados cómo es el caso de ‘Leo’.

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