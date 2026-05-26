Números de Diomedes Díaz que darán suerte este 26 de mayo en chance y lotería

Cada 26 de mayo, Colombia recuerda el nacimiento de Diomedes Díaz Maestre, quien llegó al mundo en 1957 en La Junta, San Juan del Cesar.

Pero más allá de su música, muchos seguidores ven en este aniversario la oportunidad perfecta para ganar en los juegos de azar, utilizando cifras vinculadas a la vida y obra del artista.

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Si tú eres uno de esos fanáticos que quiere apostar en el chance o la lotería, debes saber que la tradición de usar sus números no es nueva.



Sus seguidores confían en estas combinaciones porque aseguran que se trata de "favores" que el cantante hace desde el más allá para ayudar a quienes lo mantienen vivo en su memoria.

Este 2026, cuando el ídolo cumpliría 69 años, la expectativa es mayor que nunca.

¿Qué números de Diomedes Díaz sirven para jugar el chance hoy?

Existen varias listas que puedes considerar si quieres seguir las recomendaciones de quienes más conocieron al artista.

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Es importante resaltar que en esta ocasión se incluyeron seis números directamente relacionados con Diomedes y cuatro vinculados a su madre, la señora Elvira Maestre, conocida como ‘Mamá Vila’.

Además de estas combinaciones, existen cifras icónicas que nunca faltan en las apuestas de este día:

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1108: Es el número de su tumba en el cementerio Jardines del Ecce Homo en Valledupar.

Es el número de su tumba en el cementerio Jardines del Ecce Homo en Valledupar. 6438: Se dice que son los últimos dígitos de la libreta militar del cantante.

Se dice que son los últimos dígitos de la libreta militar del cantante. 1957: El año de su nacimiento.

El año de su nacimiento. 2657 : Una combinación que une el día y el año de su nacimiento.

: Una combinación que une el día y el año de su nacimiento. 2026: Por ser el año actual de la conmemoración.

¿Por qué los seguidores de 'El Cacique' apuestan con sus fechas especiales?

La conexión de los fanáticos con Diomedes trasciende las canciones como 'Sin medir distancias', 'Tú eres la reina' o 'La suerte está echada'.

Para muchos, las fechas de hitos personales del cantante tienen un poder especial.

Por ejemplo, Joaquín Guillén sugiere utilizar una tabla numérica que incluye el 1222 (mes y día de su fallecimiento), el 2622 (combinación del día de nacimiento y día de muerte) y el 0526 (mes y día de nacimiento).

Otros números que suelen jugarse frecuentemente son el 5726 (año y día de nacimiento), el 2213 (día y año de su muerte el 22 de diciembre de 2013) y el 1622, que relaciona el día de la Virgen del Carmen, de quien era devoto, con el día de su partida física.

Mientras en Valledupar se rinde tributo con fuegos artificiales, eucaristías y ofrendas florales en su tumba, donde sus hijos como Elder Dayán entonan canciones, tú puedes probar tu suerte con estas cifras que han hecho millonarios a varios colombianos en el pasado.

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Recuerda que la elección final de la lotería o el sorteo depende totalmente de tus preferencias personales.