Rafael Santos revela por qué cree ser el hijo que más se parece a Diomedes Díaz

En una entrevista exclusiva para El Klub de La Kalle, Rafael Santos Díaz, abrió su corazón para explicar las razones detrás del impresionante parecido físico y artístico con su padre, el legendario "Cacique de la Junta", Diomedes Díaz. Para muchos seguidores, este no solo es su hijo, sino la representación viva de la esencia de Diomedes en los escenarios.

Tanto es así que el artista comentó sin pelos en la lengua una explicación biológica y espiritual de su parecido. Según este, su concepción ocurrió en un momento de pureza en la vida de Diomedes: “Mi creación fue sin trago, sin licor, viendo un Diomedes que era muy joven, de casi 20 años”. Por esta razón, Santos se autodefine como “el p0lv0 más sano” de su padre.

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Como primogénito, Rafael Santos destaca que nació bajo una bendición especial en la Guajira, recibiendo directamente los valores y la esencia del campo que caracterizaron al Cacique. “He sido un ejemplo para mi familia, para mis hermanos”, afirmó, subrayando que su rol como líder de la dinastía es un orgullo que lleva con responsabilidad.



Por otro lado, también explicó que su parecido con Diomedes Díaz no solo es en lo físico. Rafael Santos asegura haber heredado el paquete completo del talento de su padre: “Heredé de mi padre la composición, la interpretación, el verso, la improvisación y por ahí la actuación”.



¿Qué más comentó Rafael Santos sobre su parecido?

De igual forma, mencionó que ya lleva 28 años de carrera artística, demostrando que esa "vena" musical es lo que mantiene vivo el folclor vallenato auténtico. Además de la conexión que logró con su papá, debido a que mencionó que creció en una familia llena de amor por parte de sus padres.

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Por otro lado, también recordó cómo Diomedes conquistó a su madre, Patricia Isabel Acosta Solano, a punta de canciones y "esencia natural". Ella fue la musa de clásicos como "Bonita" y "Te necesito", en especial recordó que su mamá venía de una familia totalmente diferente a la de su padre.

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Santos relató anécdotas increíbles, como cuando su padre compuso la primera estrofa de "Bonita" mientras dormía, despertándose sólo para cantársela a Patricia. Además como varias canciones de su papá son dedicatorias tanto a su mamá y para él, como es el caso del tema ‘Mi Muchacho’

Finalmente, durante la charla también abordó el misticismo que rodeaba a Diomedes. Santos explicó que su padre poseía una visión sobrenatural, heredada de su abuela.

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