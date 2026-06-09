VIDEO: Emmanuel Esparza rompió en llanto durante su boda; así fue la ceremonia

El pasado sábado 6 de junio de 2026, en el municipio de Villa de Leyva, Boyacá, se llevó a cabo una de las bodas de una de las parejas más queridas de la farándula, el actor español Emmanuel Esparza y la actriz puertorriqueña Essined Aponte. Esto después de cuatro años de relación decidieron dar el siguiente paso.

Uno de los momentos que se volvió viral en redes sociales fue la reacción de Emmanuel Esparza al ver a su prometida. Al punto que se pudo observar como este no pudo contener el llanto y rompió en lágrimas de emoción mientras Essined caminaba hacia el altar. Situación que terminó conmoviendo a sus seguidores en redes sociales.

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De igual forma, se conoció que la ceremonia tuvo lugar en una antigua casona de Villa de Leyva, espacio que fue adecuado tanto para el acto litúrgico como para la posterior recepción y fiesta. Además se conoció que el sacerdote ofreció un mensaje basado en el texto bíblico del Cantar de los Cantares.



Cabe destacar que Essined Aponte, de 35 años, tuvo un diseño de Harry Robles, un vestido blanco strapless con silueta en forma de A, complementado con un velo largo adornado con detalles de plumas blancas y un ramo de flores amarillas. Por su parte, el actor valenciano lució un elegante traje de la diseñadora Verónica Restrepo.

¿Cómo comenzó la relación de Emmanuel Esparza y Essined Aponte?

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Recordemos que el romance entre Emmanuel y Essined tiene raíces profesionales, esto debido a que los dos se conocieron durante las grabaciones de la serie La reina de Indias y el conquistador. Además se conoció que esto comenzó con una amistad y se terminó convirtiendo en una relación, pese a los 15 años de diferencia entre ellos.

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Pese a esto, el actor Esparza estuvo casado durante 17 años con la actriz Cristina Warner, con quien tiene una hija llamada Zoe. Tras su separación en el año 2020, el actor encontró nuevamente el amor en la puertorriqueña.

El actor decidió llevar su relación a un punto máximo el pasado 9 de abril, día del cumpleaños de Essined, cuando este decidió proponerle matrimonio. Según revelaron los actores, Esparza tuvo el anillo guardado durante dos años, esperando el momento perfecto para hacer la pregunta.

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