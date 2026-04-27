Emmanuel Esparza revela momento de tensión con Robinson Díaz: "No lo tenía ubicado"

Si creías que todo era color de rosa en los sets de las grandes producciones, prepárate, porque Emmanuel Esparza pasó por El Klub de La Kalle y no se guardó absolutamente nada.

En una charla cargada de risas, pero también de verdades directas, el galán español recordó sus inicios en Colombia y, especialmente, ese "raye" que vivió con uno de los pesos pesados de la actuación nacional: Robinson Díaz.

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Desde el primer momento, Emmanuel dejó claro que la tensión no fue por falta de respeto, sino por un choque de estilos y momentos profesionales. Todo ocurrió durante las grabaciones de Mentiras Perfectas, donde Robinson era el antagonista y Esparza llegaba con la presión de su segundo papel protagónico en el país.



"El R el Ray fue por ejemplo que cuando estábamos haciendo mentiras perfectas Michelle Brown y yo él era el antagonista de la serie y yo llegaba a hacer mi segunda serie de protagonista aquí en Colombia", confesó el actor a los micrófonos de La Kalle.

Lo curioso es que, según tú puedes notar en su relato, Emmanuel ni siquiera sabía con quién se estaba enfrentando al principio.

"Ya me habían hablado del de él pero no lo tenía ubicado. Evidentemente yo iba conociendo gente mientras trabajaba", admitió sin rodeos. La seriedad de Robinson en el set parece haber sido el detonante de esa atmósfera cargada, pues Esparza lo describe como alguien extremadamente riguroso:

"Él es muy muy serio trabajando pero lo que te da cuando estás en toma es brutal".

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A pesar de los posibles roces iniciales, Emmanuel reconoce que Robinson es lo que llaman un "primera espada en Colombia", alguien que en el escenario o frente a la cámara se transforma totalmente.

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Pero la entrevista en La Kalle no se quedó solo en los roces del pasado. Si alguna vez te preguntaste cómo se grababan esas escenas de alto voltaje en Mentiras Perfectas, Emmanuel te lo cuenta con una naturalidad pasmosa.

Recordó que en esa época no existían los "coaches de intimidad" y que él se paseaba por el canal Caracol de una forma muy particular:

"Yo en mentiras perfectas yo me paseaba por aquí por Caracol con un tanga maricha brasileño".

La gente en el set ya sabía que cuando Esparza aparecía con su albornoz y el café en la mano, era porque venían "como 10 o 12 escenas seguidas" de mucha cercanía física, algo que en ese entonces describe como "muy heavy y aquello sí que era complicado".

Dando un giro a la conversación, Emmanuel también reveló detalles de su trabajo actual en Perfil Falso, donde las reglas han cambiado.

Ahora cuentan con profesionales que cuidan cada movimiento para que los actores se sientan cómodos, aunque a veces tengan que aprender técnicas tan complejas como el Shibari.

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Esparza confesó que para la serie tuvo que aprender este arte japonés de las cuerdas bajo la tutela de un maestro llamado Chifu. "Él me lo hizo a mí primero... porque él quería que yo sintiera en las muñecas lo que yo iba a hacerle a la mujer", explicó sobre el proceso de preparación.

Incluso admitió, entre risas, que terminó llevándose una de las cuerdas del rodaje a su casa por consejo profesional, calificando la experiencia como algo "precioso porque es una cosa muy bonita" que mezcla el erotismo con el humor.

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Para cerrar su paso por el programa, Emmanuel recordó cómo se ganó el casting de aquel entonces. Resulta que las fotos que le aseguraron el puesto fueron un "Dream Team" improvisado solo para ese personaje.

Aunque ahora ve esas imágenes y siente que parece un "cantante de salsa merengue" o alguien de "catálogo de boxeo", las mira con cariño porque fueron el motor de su carrera en el país.

Mira la entrevista completa aquí: