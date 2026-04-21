Murió reconocido actor de El Chavo del Ocho; hizo reír con sus dichos

La farándula mexicana se despertó con una noticia que toca el corazón de los nostálgicos: la partida de Ricardo de Pascual, un artista que, aunque muchos recuerdan por intentar comprar la vecindad más famosa del mundo, fue mucho más que un simple comprador de bienes raíces ficticios.

Este 21 de abril de 2026, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó que el actor colgó el vestuario a los 85 años, dejando tras de sí más de seis décadas dedicadas al arte de hacer reír y emocionar.

¿Quién era Ricardo Pascual, del Chavo del 8?

Si alguna vez viste "El Chavo del 8", seguramente viste a Ricardo sin darte cuenta de que era la misma persona en diferentes situaciones.



Él fue el encargado de personificar al Señor Calvillo, aquel hombre que estuvo a nada de adquirir la vecindad y dejar a todos en la calle.

Pero su talento no se detuvo ahí; también se puso en los zapatos del Señor Hurtado, el hombre que causó revuelo al "tomar cosas prestadas" y hacer que el Chavo fuera injustamente señalado.

La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual @ricardodepascual . Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. QEPD. pic.twitter.com/OV5wL4rBzd — Asociación Nacional de Actores (@andactores) April 21, 2026

Además, fue el mesero que atendía en el restaurante de Doña Florinda, demostrando que no había papel pequeño para su capacidad interpretativa.

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En el universo de "El Chapulín Colorado", su presencia fue igual de constante. Participó en episodios que hoy son de culto, como "Un difunto bastante muerto" y "El cofre del pirata", e incluso llegó a interpretar al tierno "enano dormilón".

Trabajó codo a codo con Roberto Gómez Bolaños, convirtiéndose en una pieza fundamental del engranaje creativo de aquella época dorada de la televisión mexicana.

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Aunque la comedia le dio fama internacional, Ricardo de Pascual fue un todoterreno de la industria. Su nombre figura en los créditos de series infantiles que marcaron generaciones, como "Odisea Burbujas", y en comedias más contemporáneas como "Vecinos" y "Una familia de Diez".

Su versatilidad lo llevó también al terreno de las telenovelas, donde participó en títulos de gran éxito como:



"El manantial" (2001)

"Locura de amor" (2000)

"Camaleones" (2009)

"Sueño de amor" (2016)

"El privilegio de amar"

"Amy, la niña de la mochila azul"

No solo se quedaba frente a las cámaras; su pasión por el oficio lo convirtió en maestro de actuación y director de escena, compartiendo su sabiduría con las nuevas camadas de artistas que buscaban hacerse un lugar en el medio.

El motor que lo mantenía en pie

En sus últimos años, el actor enfrentó retos de salud importantes. Luchó contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una condición que él mismo atribuyó a su pasado como fumador, mencionando en entrevistas que llegó a consumir hasta tres cajetillas diarias en su juventud.

A pesar de tener que usar apoyo de oxígeno en sus apariciones finales, su espíritu nunca decayó.

En una charla honesta en 2025, confesó que el trabajo era su "mal necesario" y que no tenía intenciones de retirarse mientras sus piernas lo sostuvieran. "A mí el trabajo me da vida", decía con la convicción de quien ha encontrado su verdadero propósito.

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Además del EPOC, su salud se vio comprometida por problemas en el corazón, los riñones y la columna, pero su amor por el escenario fue siempre el motor que lo mantuvo activo hasta el final.

Ricardo de Pascual nació el 21 de agosto de 1936 y, desde su debut en televisión hacia 1972, no paró de crear.

