El Profesor Salomón da contundente predicción sobre Colombia en el Mundial

El Profesor Salomón, rompió el silencio sobre lo que le depara el destino a la Selección Colombia y cuáles serán los equipos protagonistas en la próxima cita mundialista, esto para Cada Loco con su Tema. Además explicó que este torneo no pasará inadvertido por parte de sus espectadores.

Al ser consultado sobre qué selecciones darán de qué hablar, el Profesor Salomón al señalar a dos equipos que no suelen estar en la cima de las apuestas tradicionales como los grandes favoritos. "Tenga muy en cuenta Portugal... y Japón", advirtió el experto, subrayando que estas dos naciones pueden ser las grandes sorpresas del torneo.

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Sumado a esto, el Profesor Salomón mencionó a las potencias de siempre que mantendrán una energía fuerte en la competencia: "Puede ser Francia, España, Argentina, Inglaterra, Brasil". Según su visión, el trofeo se disputará entre estas potencias, pero los espectadores deben tener especial cuidado con los dos equipos que mencionó.



¿Cuál es la predicción del Profesor Salomón para Colombia?

Lastimosamente, la predicción del Profesor Salomón fue agridulce en relación a la Selección Colombia, esto debido a que el guía fue honesto sobre las posibilidades reales de la Tricolor en este ciclo energético. "Colombia va a hacer un papel decorativo muy bonito, muy precioso... veo muy bien a Shakira ahí", comentó.

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Ante la insistencia del equipo de la mesa sobre si Colombia podría aspirar a más, Salomón fue tajante: "Va a ser una presentación digna... pero no podemos aspirar todavía. No porque sea Colombia, es que no es el momento". Según él, aunque hay que creer en el equipo, las energías actuales no están alineadas para que el país alcance una gloria máxima.

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Por otro lado, Salomón también se refirió a las especulaciones sobre la cancelación del Mundial . "No se va a cancelar, pero sí va a salir de ahí algo fuerte para el mundo", aseguró, añadiendo que el evento forma parte de una agenda establecida hasta el año 2030.

Incluso, mencionó que el día de la inauguración podría ocurrir algo sin precedentes relacionado con la ufología: "Se va a revelar algo... porque nosotros no estamos solos". Para Salomón, el Mundial será el escenario de descubrimientos que van más allá del fútbol, marcando el inicio de una era de "limpieza y depuración" global.

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