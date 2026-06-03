Mhoni Vidente lanza inesperada predicción sobre Colombia en el Mundial: ¿campeones?

A pocos días de que comience el Mundial 2026, la expectativa por el rendimiento de la Selección Colombia, tanto es así que la reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente entregó su predicción sobre el rendimiento que puede tener la "Tricolor", donde afirmó que el equipo de Néstor Lorenzo dará la sorpresa.

Por medio de sus redes sociales comentó que el combinado nacional no solo cumplirá con una buena participación, sino que superará las expectativas. Tanto es así que ella enfatizó que:“La revelación del Mundial va a ser el equipo de Colombia”. Además comentó cómo será su rendimiento en la fase de grupos.

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Cabe recordar que esta predicción se presentó días después del encuentro contra Costa Rica, en donde el equipo de Néstor Lorenzo ganó 3-1 con goles de Davinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Suárez. Para Mhoni Vidente, esta energía se traducirá en resultados concretos durante la fase de grupos.



Tanto es así que durante su predicción mencionó que el papel de la ‘tricolor’ podrá tener éxito durante el torneo.“Colombia va a pasar a la segunda ronda junto con Portugal”, indicó la cubana, señalando que el equipo tiene la fuerza necesaria para avanzar en el cuadro competitivo.

¿Hasta dónde llegará la Selección Colombia según Mhoni Vidente en el Mundial?

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Por otro lado, comentó que el equipo de Néstor Lorenzo superará la instancia históricamente superada por muchos equipos. Según ella el equipo colombiano “va a pasar al quinto partido”, lo que representaría una de las mejores actuaciones históricas del país en un Mundial, que va a contar con 48 selecciones y más de 100 partidos.

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Mhoni Vidente sitúa a Colombia como la gran revelación del campeonato, además identificó a las potencias que cuentan con la mayor "energía" para levantar el trofeo el próximo 19 de julio. Tanto es así que de acuerdo con sus cartas, el próximo campeón del mundo saldría de un grupo selecto integrado por España, Portugal y Argentina.

De igual forma, la astróloga mencionó a Croacia como otro equipo que, a pesar de no ser favorito inicial, podría instalarse entre los mejores de la competición.

Recordemos que el debut de la Selección Colombia está programado para el 17 de junio contra Uzbekistán en la Ciudad de México, partido que representará el regreso de la ‘tricolor’ a la cita orbital después de no participar en el Mundial de Qatar 2022.

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