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¡Oficial! Estos son los 26 jugadores convocados por la Selección Colombia para el Mundial 2026

El técnico argentino Néstor Lorenzo definió a los jugadores que participaran en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Los convocados para de la Selección Colombia para el Mundial 2026
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 25 de may, 2026

La espera terminó debido a que este 25 de mayo de 2026, el director técnico Néstor Lorenzo reveló la lista de los 26 futbolistas que representarán a la Selección Colombia en el Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, después de varios días de especulación.

Tras una campaña histórica en las Eliminatorias Sudamericanas en las que la tricolor terminó en el tercer lugar y un destacado subcampeonato en la Copa América 2024, el equipo nacional llega con la ilusión al máximo y una base de jugadores plenamente consolidada.

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Colombia aseguró su tiquete a la cita orbital tras finalizar en la tercera posición de las Eliminatorias, sumando 28 puntos en 18 jornadas, mientras que el proceso de Néstor Lorenzo logró siete victorias, siete empates y solo cuatro derrotas, con un saldo de 28 goles a favor y 18 en contra.

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Los 26 convocados a la Selección Colombia para el Mundial

Manteniendo su base y los jugadores que estuvieron a lo largo del proceso de las eliminatorias, el profesor Néstor Lorenzo tomó la decisión de escoger a:

  • Arqueros: La seguridad bajo los tres palos estará con: David Ospina, junto a Camilo Vargas y Álvaro Montero.
  • Defensas: Una línea liderada por Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz, Jhon Lucumí y Yerry Mina. Se suman nombres de confianza como, Johan Mojica, Déiver Machado y Willier Ditta
  • Mediocampistas: La zona creativa contará con el liderazgo de James Rodríguez y el despliegue de Richard Ríos y Jefferson Lerma. El grupo lo completan Jhon Arias, Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal, Gustavo Puerta, Juan Camilo Portilla y Jáminton Campaz.
  • Delanteros: El ataque está encabezado por la estrella del Bayern, Luis Díaz, quien llega en un nivel de élite. Lo acompañarán Jhon Córdoba, Luis Javier Suárez, Carlos Andrés Gómez , Juan Camilo Hernández

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El nombre de Luis Díaz es el gran referente tras un año excepcional en Alemania, donde cosechó títulos y números de élite. Por otro lado, la capitanía y el temple de James Rodríguez siguen siendo fundamentales en el esquema de Lorenzo.

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Con la base de la Copa América 2024 y la confianza de una eliminatoria exitosa, la Selección Colombia se prepara para afrontar el reto mundialista con un grupo que mezcla jerarquía internacional y renovación.

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