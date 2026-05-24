Diana Ángel rompe silencio sobre situación que vivió a los 17 años: “Me encerró en un baño”

Diana Ángel, una actriz bogotana que se ganó el corazón del público con personajes entrañables en producciones que ya son parte de la historia, como Francisco, el matemático y La hija del mariachi.

Sin embargo, detrás de las cámaras y los reflectores, la artista ha tenido que sortear caminos espinosos que recientemente decidió compartir con sus seguidores para El Espectador, poniendo sobre la mesa realidades complejas que ocurren en los sets de grabación.

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Todo comenzó a mediados de la década de los 90, cuando una joven Diana apenas empezaba a abrirse paso en el competitivo mundo de la actuación nacional.



En ese entonces, con tan solo 17 años, la actriz se enfrentó a un episodio que marcaría su visión sobre el medio: fue víctima de una situación de hostigamiento por parte de un asistente de dirección de la época.

Según su relato, el sujeto la encerró en un baño, un hecho que ella no dudó en denunciar ante sus superiores de manera oportuna.

Lo que la artista no esperaba era que, en lugar de recibir apoyo, la respuesta de la producción fuera retirarla del proyecto en el que trabajaba.

Este suceso, ocurrido cuando aún era menor de edad, dejó una huella profunda en su carrera.

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Diana Ángel recuerda que en ese momento sintió que el panorama era sumamente difícil, especialmente por las represalias que trajo consigo el haber alzado la voz.

Para ella, el hecho de ser despedida tras denunciar lo ocurrido fue una muestra clara de las dinámicas estructurales que, según percibe, han existido en el medio audiovisual desde hace mucho tiempo.

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Al rememorar este dilema ético, enfatizó que, a pesar del temor a las consecuencias profesionales, optó por la transparencia, una decisión que aunque afectó su permanencia en aquel trabajo, hoy le permite hablar con la frente en alto.

Pero las revelaciones de la actriz no se detuvieron en sus inicios. Ángel también se sinceró sobre su situación laboral actual, revelando que lleva más de 11 años sin ser convocada para formar parte de los elencos de las principales cadenas de televisión tradicional en Colombia.

Esta ausencia prolongada de las pantallas abiertas del país es, según su análisis, una consecuencia directa de su rol activo en la defensa de los derechos de sus colegas.

Diana vincula este presunto "veto" a su labor como presidenta de la Asociación Colombiana de Actores (ACA), una posición desde la cual ha buscado mejores condiciones para el gremio.

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A pesar de este panorama en la televisión nacional, la carrera de Diana Ángel sigue más viva que nunca. Lejos de detenerse, la bogotana ha sabido reinventarse y encontrar nuevos escenarios para su arte.

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En los últimos años, se ha enfocado con gran éxito en el teatro, ha colaborado con canales de televisión regional y ha dado el salto a las plataformas internacionales de streaming de mayor difusión, participando en producciones para gigantes como Netflix y Amazon Prime.

Para Diana, compartir estas experiencias personales no tiene como fin buscar un escándalo mediático pasajero, sino más bien sentar un precedente necesario para que las nuevas generaciones de actrices trabajen en entornos más seguros y protegidos.

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La artista insiste en que, gracias a la valentía de muchas mujeres que hoy deciden hablar, ya no es posible ignorar estas problemáticas en el sector audiovisual.

"Ya no se puede tapar el sol con un dedo", afirmó con contundencia, esperando que su testimonio contribuya a transformaciones reales y tangibles dentro de los sets de grabación en todo el país.