Sandra Posada, de Día a Día, vivió tensa situación de acoso; tuvieron que tomar medidas

Sandra Posada es una reconocida presentadora de la televisión colombiana, quien es reconocida por su trayectoria en el programa Día a Día del canal Caracol Televisión, donde se ganó el cariño del público gracias a su carisma y su cercanía con el público. Sin embargo, en las últimas horas reveló uno de los momentos más difíciles que vivió.

Por medio de una entrevista con el programa de ‘se dice de mí‘, Sandra Posada habló del caso de acoso que vivió y que le creó un miedo por lo que había sucedido con uno de sus seguidores.

“Una vez apareció este personaje y me dijo, quiero rezar contigo una oración, ¿lo podemos hacer? Me tomó de la mano y empezamos a rezar, pensé que era una situación aislada. Al otro día empezó a aparecer, volvía y aparecía, así fue todos los días, llegaba en el lugar en el que estaba”, mencionó.

Sumado a esto, la presentadora confesó que esta persona llegaba donde ella estaba con pétalos de flores, coronas y otros detalles similares. Afortunadamente, Sandra Posada comentó que gracias al equipo de Día a Día Medellín logró encarar a la persona y alejar a este tipo de ella.

“Obviamente con el equipo de ‘Día a día’ en Medellín me ayudaron muchísimo y ellos alcanzaron a encarar a esta persona y ya lo último tratamos de no mencionar donde estaba, obviamente mandaba mensajes en Instagram. Pero traté de ignorar el tema, pero si fueron días muy angustiantes hasta llegar al llanto no quiero salir del carro, del susto de encontrarlo”, destacó Sandra Posada.

¿Quién es Sandra Posada?

Sandra Posada es una presentadora que también es muy activa en redes sociales al punto que en su red social de Instagram tiene más de 270 000 seguidores, donde actualmente se encuentra compartiendo varios aspectos de su vida personal, tanto es así que también cuenta con un club de fans debido a la belleza que tiene.

De igual forma, en la misma entrevista Sandra Posada confesó como conoció a Ricardo, el actual papá de su hija, Julieta, pero, a su vez reveló el motivo que llevó a su divorció meses después de haberse casado.

A pesar del amor, empezaron muchos desacuerdos y problemas en pareja, lo que los llevó a separarse. Después del divorcio, se conoció que Ricardo sufrió un accidente en un incendio que le dejó quemaduras en el 65 % de su cuerpo, por lo cual Sandra estuvo pendiente de apoyar al papá de su hija.

