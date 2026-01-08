En video: esposa pilla a su marido con su propia amiga y les canta la tabla en público

Una mujer grabó el momento en que descubrió la infidelidad de su esposo con otra mujer que, según ella, era su amiga, después de que descubriera que estaban teniendo una relación amorosa fuera del matrimonio. El video fue compartido por usuarios en redes sociales.

Según el material que circula en plataformas como TikTok y Facebook, la escena se dio en una cafetería. La esposa aparece ingresando al lugar y encontrándose con su pareja y la otra mujer sentados juntos. Al verlos, la mujer empieza a grabar con su celular y les habla directamente.

Mujer descubre la infidelidad de su esposo con su amiga casada en una cafetería

En la grabación se escucha a la esposa decirle al hombre: “¡Wow! ¿No que no?”, dando a entender que ya sospechaba de una posible infidelidad. Mientras intenta hablar con él, el hombre permanece en silencio y no responde a las preguntas que le hacen.



La mujer también se dirige a la otra mujer, a quien identifica como su amiga. De acuerdo con lo que ella misma afirma en el video, la otra mujer también estaría casada.

Durante la confrontación, la esposa advierte que tiene evidencia de besos entre ellos y menciona la posibilidad de avisar al esposo de la otra mujer.

En varias partes del video, la otra mujer reacciona con gestos y expresiones, sin dar explicaciones claras ante las acusaciones. El esposo permanece callado y hacia el final de la grabación, se levanta y sale del lugar sin aclarar lo que ocurrió.

El video fue compartido por diferentes usuarios en redes sociales y generó comentarios entre quienes lo han visto, especialmente por la forma en que la situación fue grabada y compartida públicamente.

"Nos dio infidelidad... nos dio drama ... nos dio vergüenza se trabó"; "Yo quiero ver cuándo vayas con el marido" o "Muchos comentarios de: le ganó el nervio...¡Señores le destrozaron el corazón! No esperen un discurso elaborado".

Hasta el momento no se conoce si la mujer contactó al esposo de su amiga y qué pasó con las personas involucradas fuera de lo que se observa en el video viral.

