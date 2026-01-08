Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / En video: esposa pilla a su marido con su propia amiga y les canta la tabla en público

En video: esposa pilla a su marido con su propia amiga y les canta la tabla en público

Mujer grabó el momento en que presuntamente descubrió la infidelidad de su esposo con su propia amiga. El video causó impacto por la manera en que los confrontó.

Mujer descubre infidelidad
Mujer descubre infidelidad de su marido con su propia amiga
foto: capturas de video de TikTok de morenagarcia696
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 8 de ene, 2026

Una mujer grabó el momento en que descubrió la infidelidad de su esposo con otra mujer que, según ella, era su amiga, después de que descubriera que estaban teniendo una relación amorosa fuera del matrimonio. El video fue compartido por usuarios en redes sociales.

Según el material que circula en plataformas como TikTok y Facebook, la escena se dio en una cafetería. La esposa aparece ingresando al lugar y encontrándose con su pareja y la otra mujer sentados juntos. Al verlos, la mujer empieza a grabar con su celular y les habla directamente.

Puedes leer: Mujer embarazada encuentra a su pareja con la moza y la mechonea en plena vía pública

Mujer descubre la infidelidad de su esposo con su amiga casada en una cafetería

En la grabación se escucha a la esposa decirle al hombre: “¡Wow! ¿No que no?”, dando a entender que ya sospechaba de una posible infidelidad. Mientras intenta hablar con él, el hombre permanece en silencio y no responde a las preguntas que le hacen.

El video fue compartido por diferentes usuarios en redes sociales y generó comentarios entre quienes lo han visto, especialmente por la forma en que la situación fue grabada y compartida públicamente.

"Nos dio infidelidad... nos dio drama ... nos dio vergüenza se trabó"; "Yo quiero ver cuándo vayas con el marido" o "Muchos comentarios de: le ganó el nervio...¡Señores le destrozaron el corazón! No esperen un discurso elaborado".

Puedes leer: Hombre pilla a su novia con su propio primo y la enfrenta en plena playa; hay video

Hasta el momento no se conoce si la mujer contactó al esposo de su amiga y qué pasó con las personas involucradas fuera de lo que se observa en el video viral.

Mira también: Mujer interrumpe concierto de Jhonny Rivera para revelar que su esposo estaba con la moza

