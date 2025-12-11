Mujer queda colgando de un décimo piso tras llegada inesperada de la esposa de su amante

La historia arranca sin pausa: una mujer quedó colgando del décimo piso de un edificio en China, todo porque el hombre con quien estaba entró en pánico cuando su esposa llegó antes de lo esperado. La escena terminó viralizada en cuestión de horas, generando una ola de comentarios y convirtiéndose en uno de los videos más compartidos del día.

Según los vecinos, la mujer apareció literalmente suspendida por fuera del balcón, aferrándose a lo que encontraba mientras trataba de no perder el equilibrio. Desde los edificios cercanos, decenas de personas empezaron a grabar lo que estaba pasando, sorprendidos por la arriesgada maniobra y por el peligro al que la joven estaba expuesta.

Antes de ese momento crítico, el video muestra a un hombre sin camisa hablando con ella desde la ventana. En cuestión de segundos, desaparece del cuadro mientras la situación se vuelve más caótica. Lo que vino después dejó claro que la mujer estaba tratando de escapar a toda velocidad: tomó su teléfono y comenzó a bajar como pudo, apoyándose en tuberías, bordes y marcos de ventanas, intentando llegar hasta el piso de abajo.

Todo esto ocurrió mientras gritaba pidiendo ayuda, porque cada paso era un riesgo enorme.

Afortunadamente, la persona del apartamento inferior escuchó los gritos y corrió a abrir la ventana. Con mucho cuidado, logró ayudarla a entrar y ponerse a salvo después de una escena que fácilmente pudo terminar peor. Ese momento, donde finalmente logra entrar al apartamento, quedó registrado en varios videos que ya circulan ampliamente en las redes.

Los informes señalan que todo habría comenzado cuando el hombre, identificado por los medios chinos como el protagonista de la situación, no esperaba la llegada de su esposa. El regreso temprano lo habría tomado por sorpresa, y en medio del caos decidió sacar a la mujer por el balcón para que no la encontraran adentro del apartamento. Ese instante fue el que originó la escalada de tensión que terminó con la joven colgando en pleno décimo piso.

Los vecinos coinciden en que fue un milagro que lograra mantener el control mientras bajaba por la fachada del edificio. La estructura no estaba diseñada para ese tipo de maniobras y cualquier movimiento en falso habría provocado una caída inevitable. Aun así, la mujer se aferró con fuerza a cada tubo y cada borde mientras seguía pidiendo auxilio.