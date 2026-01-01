Publicidad

J Balvin rompe el silencio y le deja mensaje a Residente que nadie esperaba

J Balvin rompe el silencio y le deja mensaje a Residente que nadie esperaba

J Balvin sorprendió con una publicación que volvió a relacionarlo con Residente y dejó a muchos preguntándose qué fue lo que realmente pasó entre ellos.

J Balvin y Residente juntos de nuevo
Encuentro entre Balvin y Residente
Fotos tomadas de redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 1 de ene, 2026

J Balvin volvió a captar la atención del mundo musical luego de publicar una imagen junto a Residente, un gesto que puso fin a años de especulación sobre la relación entre ambos artistas. La fotografía, compartida en sus redes sociales, dejó claro que las diferencias que los enfrentaron públicamente quedaron atrás y que hoy prima un ambiente de respeto y reconciliación.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje reflexivo en el que el cantante colombiano explicó que el reencuentro no fue producto de la casualidad, sino de un proceso previo marcado por conversaciones honestas y voluntad de entendimiento. “Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso. Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo”, escribió Balvin.

Así fue el encuentro entre J Balvin y Residente

El acercamiento entre ambos artistas marca un punto final a una de las disputas más comentadas del género urbano en los últimos años. El conflicto tuvo su momento más visible en 2022, cuando Residente lanzó la BZRP Music Sessions #49 junto a Bizarrap, en la que incluyó fuertes críticas dirigidas al intérprete de Mi gente. Desde entonces, aunque no hubo nuevos enfrentamientos directos, el silencio entre ambos mantuvo viva la expectativa sobre una posible reconciliación.

Con esta imagen, Balvin no solo confirmó que ese capítulo quedó cerrado, sino que también coincidió con un periodo de introspección personal del artista. En una conversación reciente con Ibai Llanos, el cantante habló abiertamente sobre el peso del resentimiento y la necesidad de soltar cargas emocionales. “Yo creo que todo empieza con perdonarse uno mismo, porque cuando uno tiene rencor hacia alguien, ese es un veneno que lo consume uno, uno se está envenenando. Uno puede tener un resentimiento y a la otra persona posiblemente no le importe. Todo empieza por uno, decir: ‘tengo que sacar este dolor, no voy a vivir con ese peso’”, expresó.

Balvin también reconoció que la presión constante de la industria y el deseo de mantenerse vigente influyeron en momentos difíciles de su carrera, incluido el distanciamiento con Residente. Sin embargo, hoy asegura estar en paz con lo ocurrido y verlo como un aprendizaje. “Ya todo pasó, todo está bien. Me atrevo a decir que le tengo cariño a Residente”, afirmó.

