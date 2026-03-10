Revelan causa de muerte de mujer en Chinácota: los golpes fatales que sufrió

La causa de muerte de la mujer que cayó desde un tobogán en Chinácota, Norte de Santander, ya fue confirmada por Medicina Legal. El hecho, que generó gran impacto en redes sociales y en la región del Catatumbo, tuvo como víctima a Yuris Cristel Camila García Manrique, una joven de 29 años que era madre de un niño de cuatro años y que dedicaba parte de su trabajo a apoyar comunidades vulnerables.

El accidente ocurrió cuando García Manrique visitaba el establecimiento turístico Entre Nubes, un lugar conocido por ofrecer una vista panorámica de la zona y diferentes atracciones para los visitantes.

Entre ellas se encontraba un tobogán instalado en el sitio, el cual era utilizado por quienes buscaban una experiencia recreativa durante su recorrido.

Según se conoció, la joven se deslizó por el rodadero y en medio del recorrido salió del trayecto luego de pasar por una curva. En ese momento, sus acompañantes escucharon sus gritos, lo que alertó de inmediato a quienes estaban cerca. La situación quedó registrada en un video que posteriormente empezó a circular en redes sociales y que rápidamente llamó la atención de miles de personas.

Horas después se confirmó la noticia que causó profunda conmoción entre familiares, amigos y habitantes de la región: la mujer falleció a raíz de las lesiones sufridas tras la caída.

Dictamen de Medicina Legal sobre mujer de Chinácota

Antes de que el cuerpo fuera entregado a sus familiares, el Instituto Nacional de Medicina Legal realizó los estudios correspondientes para determinar con precisión qué había ocurrido.

De acuerdo con el informe forense, las causas del fallecimiento fueron trauma intracraneal y trauma torácico abdominal cerrado, lesiones que se produjeron como consecuencia del impacto durante la caída desde el tobogán.

Este dictamen permitió establecer con claridad el tipo de afectaciones físicas que sufrió la mujer tras el accidente ocurrido en el atractivo turístico.

Luego de los procedimientos legales, el cuerpo fue entregado a su familia y posteriormente fue sepultado en Cúcuta, ciudad donde sus seres queridos le dieron el último adiós.

Yuris Cristel Camila García Manrique , fallece en Chinácota /Foto: redes sociales

Clausura del tobogán en Chinácota

Tras conocerse lo ocurrido, la Alcaldía de Chinácota ordenó la clausura inmediata del tobogán donde se presentó el accidente. Las autoridades municipales señalaron que el establecimiento que operaba la atracción no contaba con los permisos necesarios para su funcionamiento.

La decisión se tomó como medida preventiva mientras se revisan las condiciones en las que estaba operando el rodadero al momento en que ocurrió el hecho.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes, que ahora buscan determinar cuáles eran las condiciones de seguridad del lugar y si se estaban cumpliendo las normas exigidas para este tipo de instalaciones recreativas.

La Fiscalía General de la Nación adelanta actualmente el proceso correspondiente para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente en este municipio de Norte de Santander.

Las autoridades revisan diferentes elementos del caso con el objetivo de establecer cómo estaba operando la atracción turística y cuáles eran los protocolos existentes en el lugar.

Mientras tanto, el establecimiento Entre Nubes, donde se encontraba instalado el tobogán, continúa funcionando en sus áreas de restaurante y hospedaje. El sitio genera empleo para más de 70 personas, quienes dependen de las actividades turísticas que allí se desarrollan.

Las lesiones que provocaron el fallecimiento de la mujer

El trauma intracraneal se refiere a una lesión grave en la cabeza que afecta el cerebro y las estructuras internas del cráneo. Este tipo de golpe suele ocurrir cuando hay un impacto fuerte que provoca daño en el tejido cerebral o hemorragias dentro del cráneo.

Por su parte, el trauma torácico abdominal cerrado describe lesiones internas en el pecho y el abdomen que se producen sin que exista una herida abierta en la piel. En este tipo de casos, el golpe puede afectar órganos vitales como los pulmones, el corazón o estructuras del abdomen debido a la fuerza del impacto. Ambas lesiones se originaron por la caída que sufrió la mujer al salir del trayecto del tobogán.

Cuando ambos tipos de lesiones ocurren al mismo tiempo, como en una caída de gran impacto, el cuerpo puede sufrir un colapso rápido de funciones vitales, lo que explica por qué la situación puede volverse crítica en cuestión de minutos.