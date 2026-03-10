J Álvarez revela arrepentimiento que casi lo lleva a perder su familia: "Por arrogancia"

En el mundo del espectáculo, mantener los pies en la tierra es un reto que no todos logran superar a la primera, y J Álvarez es lo suficientemente valiente para admitirlo.

En una entrevista sin filtros en El Klub de La Kalle, el reguetonero abrió su corazón sobre una etapa oscura de su vida personal donde el ego fue su peor enemigo.

Puedes leer: J Álvarez muestra en La Kalle su costoso reloj de diamantes; confiesa sus lujos más locos



Tú podrías pensar que siempre ha sido un hombre centrado, pero él mismo reconoce que hubo un tiempo en el que la fama lo transformó en alguien que no reconoce hoy.



Cuando los locutores de La Kalle le preguntaron directamente si en algún momento la fama se le subió a la cabeza, su respuesta fue un rotundo sí.

"Yo creo que sí... yo creo que de la manera que él hablaba a como a mi esposa", confesó refiriéndose a su comportamiento pasado.

La inmadurez de aquel entonces lo llevó a ser arrogante en su propio hogar, admitiendo que en ocasiones le decía a su mujer frases como:

"No soy yo, no me hables que es que soy yo". Era una actitud desafiante, similar a la de un joven que no escucha a sus padres, según sus propias palabras.

Esta actitud prepotente no fue gratis y casi le cuesta lo más valioso que tiene. J Álvarez reveló en la entrevista el momento crítico que vivió:

"Por poco pierdo la familia... por poco pierdo esa pista de aterrizaje".

Estaba tan sumergido en los viajes, la música y los negocios que se olvidó de aterrizar en su realidad emocional.

"Llegaba y no tenía la cabeza ahí", admitió sobre su falta de presencia y atención hacia sus seres queridos en aquel periodo de éxito desenfrenado.

El cambio no fue de la noche a la mañana, pero la madurez le ha dado una perspectiva distinta.

Ahora, el artista asegura que ha aprendido a escuchar y a ser más humilde en su entorno familiar.

"Con la madurez que uno tiene ahora... ahora ya me hablo yo y agacha cabeza", explicó en El Klub, dando a entender que ha dejado atrás esa etapa de altanería para valorar su núcleo cercano.

Tú puedes ver que hoy prioriza su estabilidad por encima del brillo momentáneo de la fama.

Al final de este segmento en la entrevista citada, J Álvarez enfatizó que enfocarse en la familia es parte de lo que permite que una carrera perdure.

A pesar de los errores cometidos cuando era "chamaquito", hoy reconoce que su familia es su base. "Tienes que enfocarte en tu trabajo, enfocarte en tu nicho, enfocarte en en tu familia", concluyó como parte de su fórmula actual para mantenerse vigente y en paz.

Mira la entrevistaa completa aquí: