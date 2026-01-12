Esto era lo que pensaba Yeison Jiménez de Amparo Grisales; lo dijo en La Kalle

Tras años de mantener una postura diplomática y caballerosa, el ídolo de la música popular, Yeison Jiménez, decidió romper su pacto de silencio frente a las constantes críticas de Amparo Grisales.

En una reveladora entrevista concedida a la emisora La Kalle, el artista no solo defendió su carrera, sino que destapó las tensiones que se vivieron tras bambalinas durante su paso por el reality 'Yo Me Llamo', marcando un límite definitivo ante la "Diva de Colombia".

La relación entre Yeison Jiménez y Amparo Grisales siempre estuvo bajo la lupa del público desde que compartieron mesa como jurados en el popular programa de imitación.



Sin embargo, lo que parecía ser una simple diferencia de criterios profesionales escaló hasta convertirse en un roce personal que el cantante decidió no callar más, especialmente después de que Grisales arremetiera sin filtros contra una de sus canciones más personales: 'MLP'.



Yeison Jiménez habla de Amparo Grisales

Durante su intervención en el programa de la emisora La Kalle 96.9, Jiménez fue enfático al señalar que su silencio no era falta de argumentos, sino una decisión basada en la decencia.

“Ya soporté 3 años y medio. No sé cuál sea el motivo... pero a partir del momento no me lo trago más”, confesó el intérprete, visiblemente cansado de los ataques despectivos que, según él, la actriz lanzaba cada vez que un participante interpretaba su música en televisión nacional.

Para Jiménez, el problema trascendió la crítica musical y se convirtió en una falta de respeto hacia su trayectoria y esfuerzo. El artista recordó que desde su salida del programa, hace más de tres años, optó por no hablar del tema a pesar de haber vivido "cosas incómodas" junto a ella.

En su relato, describió a Grisales como una mujer de “carácter bien fuerte”, contrastándola con su propia personalidad, a la cual calificó como “un muchacho muy pasivo y muy tranquilo”.

No obstante, esa pasividad llegó a su fin cuando sintió que se estaba menospreciando su trabajo, el cual inició desde los 13 años cargando bultos en plazas de mercado,.

El punto de quiebre ocurrió durante un episodio de 'Yo Me Llamo' emitido en enero de 2025, cuando Amparo Grisales calificó como “maluca” la letra de la canción 'MLP', interpretada por un imitador.

El verso que desató la furia de la jurado —“¿De dónde es que sale tanto malparid*?”— fue visto por Yeison como un ataque directo a su autoría y a las vivencias que intenta plasmar en su música.

Jiménez defendió su obra argumentando que sus letras reflejan las dificultades que enfrentó para alcanzar el éxito, incluyendo humillaciones por su pobreza en la infancia.

“Siento que estaba irrespetando mi trabajo, mi carrera, mi esfuerzo... yo no soy un borracho, yo soy un pelado demasiado proactivo y no me lo merezco”, sentenció en La Kalle. Incluso sugirió de forma sarcástica que el programa debería poner un letrero que diga:

“A Amparo no le gusta la música de Jiménez”, para evitar que se siga atacando su imagen profesional de forma gratuita.

Pese a los roces, Yeison siempre mantuvo que admiraba el profesionalismo del equipo de producción, pero no estaba dispuesto a permitir que se le tildara de "agrandado" o "crecido" sin fundamento.

Este episodio reveló a un artista que, más allá de la fama y el dinero, priorizaba la dignidad de su historia personal, la misma que lo llevó de las calles de Manzanares a llenar estadios como El Campín.

En sus declaraciones finales en la emisora, dejó claro que el beneficio de la duda se había agotado: “Las veces que salga a hablar mal de mí, voy a salir a decir cosas de ella”.

