Se accidentó cantante Sebastián Ayala en vías de Santander, tras muerte de Yeison Jiménez

La mañana del domingo 11 de enero de 2026 quedó marcada por un nuevo susto para los seguidores del género popular en Colombia. Sebastián Ayala, reconocido por éxitos como ‘Mi decisión’ (junto a Jhonny y Andy Rivera) e hijo del también cantante Giovanny Ayala, sufrió un aparatoso accidente de tránsito mientras se desplazaba por las carreteras del oriente del país.

El siniestro ocurrió específicamente en la ruta que conecta a Landázuri, en el departamento de Santander, con San Juanito, en el Meta.

Según las imágenes compartidas por las fuentes y por el propio artista en sus redes sociales, la camioneta en la que se transportaba quedó a un costado de la vía con la parte frontal completamente destrozada, evidenciando la magnitud del impacto.



De acuerdo con el testimonio directo de Sebastián Ayala, la causa del accidente no fue una falla mecánica ni un error humano de su equipo, sino la imprudencia de un tercero.

El intérprete relató con indignación que un bus vinculado a la empresa Brasilia realizó una maniobra que los sacó de la calzada.

"Nos acabamos de accidentar, miren. Un bus de la empresa Brasilia nos botó para el otro lado de la vía, se escapó y estamos buscándolo en este momento", expresó el cantante en un video capturado minutos después del suceso.

Publicidad

Ante esta situación, las autoridades policiales iniciaron de inmediato las labores de rastreo para localizar al conductor del automotor involucrado, quien se dio a la fuga tras el incidente.

A pesar de la gravedad de los daños materiales, Ayala se mostró agradecido por conservar la vida. Aunque describió que él y sus acompañantes terminaron "aporreados", confirmó que su estado de salud es estable y no reviste mayor gravedad.

Publicidad

No obstante, el saldo no fue blanco en su totalidad: dos integrantes de su equipo de trabajo, entre ellos su realizador audiovisual, tuvieron que ser trasladados de urgencia y permanecen bajo observación médica en un centro asistencial cercano.

Este incidente no ocurre en un momento cualquiera. El accidente de Sebastián Ayala se registró apenas horas después de la confirmación de la muerte de Yeison Jiménez en un trágico accidente aéreo entre Paipa y Duitama.

La coincidencia temporal ha generado una ola de zozobra entre los fanáticos del género, quienes aún procesan la pérdida de la "leyenda que emergió del hambre".

Las redes sociales del hijo de Giovanny Ayala se inundaron rápidamente de mensajes de alivio y apoyo. Comentarios como "Sebas, gracias a Dios estás bien", "Dios los proteja" y peticiones de "calma 2026" reflejan el sentir de una audiencia que ha recibido demasiadas malas noticias en un corto periodo de tiempo.

Mira también: Yeison Jiménez vio su fallecimiento en un sueño; le mostraron tres veces que sería en avioneta